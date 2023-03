VIDEO: Poznáte je? Kvůli krádeži u zubaře v Brně policie hledá mladou dvojici

Do budoucna by chtělo vedení Žabovřesk rozšiřovat kamerový systém i dále. Leder zmínil například náměstí Svornosti či parkoviště před Billou na Makovského náměstí. „Nebo do sběrného střediska, kde máme problémy s osobami, které tam chodí loupit. Obyvatelé si také stěžují na to, že se vykrádají garáže v Bráfově ulici," popsal starosta.

Prohlédněte si, jak jsou rozmístěné bezpečnostní kamery po Brně. Pro zvětšení mapu rozklikněte. Zdroj: Markéta EvjákováS umístěním kamer souhlasí například Brňanka ze Žabovřesk Ivana Hovořáková. „Vnímám to jako plus. Bezpečněji se asi cítit nebudu ale doufám, že to bude účinný prostředek pro dopadení případných zločinců," vyjádřila se. Mimo to by dle svých slov ocenila monitoring kolem podchodu za základní školou na náměstí Svornosti, prostoru za nákupním centrem Perla, kde je dětské hřiště a případně v blízkosti dalších dětských hřišť.

Dvě nové kamery letos přibydou také v Brně-středu, kde jich už teď je devadesát. „Vždy v součinnosti s městskou policí vytipujeme lokality, kde vnímáme nejvyšší kriminalitu a požadavek předáváme dál. Máme vytipovánu řadu míst, kde bychom kamery rádi měli," vysvětlila mluvčí radnice městské části Kateřina Dobešová. Letos dohlédnou nová sledovací zařízení také v Biskupské ulici a u vstupu do Denisových sadů.

Kamerový systém v Denisových sadech patří k jednomu z nejstarších v Brně. „V rámci letošní investice zde přibyde nová skříň pro technologii a propojení ke stávajícím kamerám, včetně napájení a záložního zdroje," okomentovala změnu tisková mluvčí Brněnských komunikací, jež mají městský kamerový systém ve správě, Vladimíra Navrátilová. Město zde také postaví stožár pro novou panoramatickou kameru, která bude monitorovat vstup do parku a celé náměstí v okolí.

Podle Dobešové přijali strážníci z místa téměř osmdesát hlášení za zhruba jeden rok. „Převážně šlo o konzumaci alkoholu, rušení nočního klidu či znečišťování," řekla. Na místě ale zasahovali brněnští strážníci také z vlastní iniciativy a celkem tak ve sledovaném období řešili v Biskupské ulici bezmála dvě stě šedesát prohřešků, z toho pět podezření na spáchání trestného činu.

Infoblok:

Počet bezpečnostních kamer v Brně 195.

Počet kamer na křižovatkách 160.

Počet kamer na parkovištích 20.

Počet kamer v tunelech cca 200.

Kde přesně se kamery nacházejí můžete najít zde.

Velký rozruch bývá podle mluvčího strážníků Jakuba Ghanema v Biskupské ulici okolo hudebních klubů. Centrum města obecně je spolu s velkými přestupními uzly považované za rizikovou lokalitu. „Pohybuje se tam velké množství lidí. Chodí tam za službami, bavit se, je tam velké množství obchodů. To je jedno kritérium, kdy je vhodné v daném místě kamerový dohled mít," sdělil Ghanem a dodal, že tím druhým jsou naopak skryté ulice, odlehlé lokality a málo přehledná místa.

Kamerové systémy strážníkům pomáhají v mnoha ohledech. „Je to nástroj, díky kterému můžeme hned reagovat na nebezpečné situace v ulicích a můžeme tam hned vyslat hlídku. Také máme k dispozici důkazní prostředky v podobě záznamů," vylíčil Ghanem. Užitečné jsou podle něj také jako prevence, například při demonstracích. Neméně důležité jsou také při trasování pachatelů prchajících z místa činu.

V Městském kamerovém a dohledovém systému jsou zahrnuty bezpečnostní kamery, kamery na křižovatkách, parkovištích a v tunelech. Bezpečnostní kamery zasahují do čtrnácti městských částí. Nejvíce bezpečnostních kamer je v městské části Brno-střed. Nejméně pak v Ivanovicích, kde je pouze jedna. Cena jednoho kamerového bodu se pohybuje od tří set padesáti tisíc do dvou milionů korun, dle vzdálenosti pro připojení k optické infrastruktuře města a další technologie pro přenos dat a jejich uložení v datovém úložišti.