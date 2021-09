Pokračují i práce v tunelu, a to uvnitř i vně. „Uvedení nové trati do provozu je naplánováno na konec roku 2022. Práce pokračují bez zpoždění," uvedla Tomaštíková.

Celý terminál už podle ní dostává plánované obrysy. „Dělníci betonují cementobetonové kryty trolejbusových zálivů, pokládají nové vozovkové vrstvy všech komunikací a celou lokalitu připravují stavbaři na brzké spuštění do provozu," doplnila mluvčí dopravního podniku.

Druhý dopravní uzel je v zastávce Bohunice Nemocnice. „Výrazně se změnilo vedení dopravy, od nynějška se autem na parkoviště bohunické nemocnice dostanou řidiči přes původní trolejbusovou točnu, do které se vjíždí přímo od podjezdu pod Campus square," zmínila Tomaštíková.

/VIDEO/ Především v místech dvou dopravních uzlů na začátku a na konci nové trati pokračují dělníci s prodloužením tramvajové trati z Osové do bohunického kampusu. „První uzel je současná tramvajová trať přes zastávku Osová. Je hotová většina zemních prací, stavbaři položili několik set metrů nových kolejí, osadili výhybku do tunelu, vystavěli betonové opěrné zdi kvůli zahloubení staré trati a namontovali nad nimi novou lávku pro pěší od polikliniky ke kotelně," popsala mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.