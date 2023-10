„Způsob práce jsme přenesli na Brno. Není to tak, že bychom zkopírovali Rotterdam do Brna, pouze jsme tam přenesli některé myšlenky. Bylo potřeba základní věci přizpůsobit, aktualizovat a dát do souvislosti s prostředím města Brna," sdělil Pascal Cornips, architekt z Benthem Crouwel.

Cornips zmínil, že je do určité míry štěstí, že nebyli zatíženi historickými rozhodovacími procesy a příběhy, které se k novému nádraží vážou. „Je to velká příležitost. Není to jen tvorba samotného nádraží, ale kolem toho se rozvíjí celá čtvrť Trnitá," podotkl nizozemský architekt.

Podobná je podle nizozemských architektů například prostorová a funkční organizace obou nádraží a proudů cestujících. Obě stanice, jak v Rotterdamu, tak v Brně mají jednu halu, která jasně navádí cestující na nástupiště. Oproti Rotterdamu pak přibyla do návrhu brněnského hlavního nádraží maloobchodní plocha.

Vlakové nádraží v Rotterdamu má také podobné měřítko jako to brněnské: počet kolejí, nástupišť i velikost střechy jsou víceméně stejné. Ocelové sloupy a dřevěné nosníky nesou prosklenou střechu s fotovoltaickými články. Obě stanice jsou charakterizovány dvěma důležitými částmi. Jednak je to vstupní hala, která podtrhuje identitu města, a pak funkční střecha nad nástupišti.

Stavba nového vlakového nádraží v Brně má začít v roce 2028, první rychlovlak tam přijede o šest let později. Nová poloha nádraží umožní také přirozený rozvoj plánované čtvrti Trnitá.

Zdroj: Deník/Michal Hrabal