Nové hlavní nádraží má vzniknout v příštích letech v Brně v lokalitě nynějšího dolního nádraží. V současné době zástupci Správy železnic a města pokračují v přípravách. O nádraží mluvili i odborníci a politici na Setkání s primátorkou Brna, které organizoval Deník.

Nové brněnské hlavní nádraží. | Foto: Vizualizace: Benthem Crouwel Architects a West 8

Dlouho chystané a diskutované nádraží by si mohli cestující užívat za dvanáct let. „Stavba nového nádraží bude trvat asi šest let. Když začneme rozumně, mohlo by být hotové kolem roku 2035," řekl na akci Setkání s primátorkou náměstek generálního ředitele Správy železnic Mojmír Nejezchleb.

Podle něj má nové vlakové nádraží velkou vazbu na vysokorychlostní tratě. „Jsme v kontaktu s Ředitelstvím silnic a dálnic v oblasti u D1 na výjezdu od Vídeňské směrem dál. Tam bude rameno na Jihlavu, kde děláme dokumentaci pro územní rozhodnutí. Bez modernizace uzlu vysokorychlostní vlaky do Brna nedostaneme. Na stávající nádraží se nevejdou kapacitně, i technicky by je tam bylo složité dostat," zmínil Nejezchleb.

Podle brněnské primátorky Markéty Vaňkové bude nové nádraží zásadní pro rozvoj města. „Dopravní dostupnost je nyní složitější. Když jednáme s podnikateli nebo společnostmi se zahraniční účastí, zmiňují toto jako největší problém. Brno pro ně je dopravně hůře dostupné. Zejména díky vysokorychlostním tratím se toto změní," míní primátorka.

Dan Škaroupka z brněnského magistrátu označil za hlavní výhodu plánovaného nádraží dostatečnou železniční kapacitu. „Je s tím provázaná dobrá návaznost na městskou hromadnou dopravu. Budou tam tramvaje, trolejbusy či autobusy. Přestaví se další terminály, jako například židenické nádraží. Součástí nového hlavního nádraží bude autobusový terminál, dostačující kapacita pro cyklisty," jmenoval Škaroupka.

Podle Michala Sedláčka z Brněnských komunikací, který se projektem nového nádraží dlouhodobě zabývá, část před nádražím má být především pro městskou hromadnou dopravu, zanádražní prostor pak pro autobusy a automobilovou dopravu. „Plánujeme tam parkovací dům s 750 auty, místo bude napojené na velký městský okruh. Z hlediska dostupnosti pro automobilovou dopravu se to vůbec nedá srovnat se stávajícím nádražím, kam se dá přijet, ale ne zaparkovat. Pamatujeme i parkování typu kiss and ride," zmínil Sedláček.

Zástupce Správy železnic Nejezchleb potvrdil, že studie na nové nádraží, na které se podílela architektonická studia Benthem Crouwerl Architects ve spolupráci s West8, je v tuto chvíli hotová a železničáři se jí budou dále řídit. „Také máme aktuálně zpracovaný takzvaný záměr projektu. Tento dokument slouží k posvěcení celého záměru z pozice ministerstva dopravy. Čekáme na schválení centrální komisí ministerstva. To očekáváme na začátku příštího roku," poznamenal.

Jak bude vypadat nové hlavní nádraží v Brně, ukazuje výstava, která je nyní k vidění v Křížové chodbě Nové radnice na Dominikánském náměstí v Brně. Hlavní dominantou je velký model, který zahrnuje kromě budovy nádraží i oblast před ní a za ní. Na modelu jsou barevně rozlišené budovy, které už stojí a které teprve vzniknout.

