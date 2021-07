Všude dál je zelený pás pod tramvajovou tratí v brněnském Komárově bujný a zdárně roste. Jen na jeho konci u zastávky Konopná je trávník od procházejících lidí pošlapaný a místy už vůbec neexistuje. Lidé si přes něj zkracují cestu od přilehlého přechodu pro chodce, protože vymezený prostor pro přejití kolejí je až asi o dvacet metrů dál. Jde o jedno z kritizovaných míst v Plotní a Svatopetrské ulici, které se dočkaly zásadních úprav při projektu Tramvaj Plotní.

Vyznačení prostoru pro přejití by v místě uvítala třeba obyvatelka Helena Fialová. „Při přecházení jsem málem uklouzla na blátě,“ řekla na místě žena reportérovi Deníku Rovnost.

Podle Anny Dudkové z magistrátu vznikl přechod přes koleje o něco dál kvůli rozhodnutí drážního úřadu. „V kolektivu všech zapojených se vedly na toto téma četné diskuze. Je to požadavek norem a drážního rady z hlediska bezpečnosti. Nevoli obyvatel ale plně chápeme. Snažíme se najít nejvhodnější řešení. Nedokážeme však nyní upřesnit, kdy se to podaří ani jak,“ uvedla.

Co vadí na nově opravené Plotní v Brně



Místo pro přecházení kolejí se zeleným pásem u tramvajové zastávky Konopná je umístěné až dál od přilehlého přechodu přes silnici, část trávníku je proto pošlapaná.



U nové tramvajové zastávky Zvonařka chybí přístupová cesta na autobusové nádraží.



V Plotní není vysazený žádný strom ani zeleň.



Chodník i přes svou šířku nenabízí cyklopruh.



Už dřív se staly terčem kritiky protihlukové stěny.



Hlavně cyklisté kritizovali zúžující se nájezd na zastávku u Zvonařky.

A nejde o jediné kritizované téma spojené s Plotní. Dalším je způsob, jakým se lidé dostávají z nové tramvajové zastávky na autobusové nádraží Zvonařka. Místu chybí spojující cesta.

„Minimálně tři roky tato stavba století komplikovala provoz kolem Zvonařky. A nyní, když už konečně máme klid a zastávku přiblíženou Zvonařce, nedá se k ní skoro projít. Po dešti nemožné, obcházíme různými cestičkami, skáčeme přes bláto. Okolí je obludné,“ kritizovala Radka Marišlerová, která do Brna dojíždí z Vyškovska.

S vybudováním dlážděného přístupu se zelení majitel Zvonařky počítá. „Úpravy u trati se nám zatím nepodařilo provést kvůli urychlení začátku jejího zkušebního provozu. Doděláme je v krátké době,“ ujistil místopředseda představenstva ČSAD Brno Holding Antonín Grund. Firma nádraží i parcely pod cestou vlastní.

Už dřív Brňané v Plotní kritizovali protihlukové stěny či zúžující se nájezd pro cyklisty na zastávku u Zvonařky.

„V ulici není žádný strom ani zeleň, jen dlažební kostky a asfalt. Je tam hodně široký chodník, ale normální cyklopruh nikde. Celé to snad šlo udělat i bez protihlukových stěn. Plotní je příkladem, jak by moderní městská třída neměla vypadat,“ je přesvědčený Brňan Lukáš Polický. Bez stěn by podle Dudkové ale stavba nezískala stavební povolení ani kolaudaci. Vyžadují je hlukové limity.