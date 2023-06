O novém parkovišti neměla ponětí například Ljuba Janíčková, kterou z obavy, že nebude mít kam odstavit svoje auto u koupaliště, vysadil její manžel. Novou parkovací plochu nezaznamenala ani Lucie Hladká, přestože v sobotu navštívila restauraci Zahrádka Na Střeláku, která se nachází jen pár metrů od ní. Zprávu o novém parkovišti nepostřehl ani muž, který na koupaliště teprve mířil. Svoje auto prý nechal „u hasičů“ a svoje jméno si nepřál zveřejňovat.

To Martina Lupačová o nové možnosti parkování věděla. Bylo to však pouze náhodou. „Plánovali jsme, že v pondělí zajdeme na Riviéru. Na Facebooku jsem pak náhodou narazila na informaci, že od pondělí je otevřené nové parkoviště. Ještě v neděli večer jsem se však na stránkách koupaliště dívala, jaká je návštěvnost, a ničeho takového jsem si nevšimla. Přitom bych čekala, že něco takového bude velkým písmem zvýrazněné na první stránce,“ uvedla Lupačová.

Tisková mluvčí městské společnosti Starez-Sport, která koupaliště provozuje, Michaela Dittrichová se však brání. Navzdory tomu, že společnost zprávu o nové parkovací ploše na svém facebookovém profilu zveřejnila až začátkem nového týdne, na stránkách koupaliště informace visí už od pátku, třebaže ne na první stránce. Po jejím navštívení se však uživatelům objeví červené vyskakovací okno s upozorněním, že v aktualitách najdou informace o tom, jak se na koupaliště dostanou a kde mohou zaparkovat.

I když návštěvník o nové parkovací ploše ví, není podle Lupačové jednoduché na ni natrefit. Odbočka je totiž špatně značená a člověk ji snadno přehlédne. „Na parkoviště jsme jeli ve směru od Kohoutovic, žádný ukazatel jsme však neviděli. Odbočili jsme tedy doprava směrem na Nový Lískovec, protože jsme si mysleli, že se tam vjíždí odněkud svrchu. Museli jsme se pak vracet,“ popsala Lupačová.

Před tím, než člověk vyrazí na koupaliště autem, je lepší se podívat na mapu.Zdroj: MMBNavzdory tomu, že se ukazatel na parkoviště v místě odbočky nachází, při příjezdu ve směru od obou městských částí ho není možné zahlédnout. Špatně viditelná je i samotná odbočka. Návštěvník jej tak zaznamená až na poslední chvíli. Vzhledem k blížící se letní sezoně Deník oslovil město, zda se značení chystá zpřehlednit. To však zatím není jisté.

Pro návštěvníky pak nemusí být jednoduché natrefit ani na samotné koupaliště. Poslední ukazatel se nachází u východu z parkoviště. V místě se pak křižuje několik různých cest a stezek. Rovněž most, na který má návštěvník nakonec odbočit, je poměrně nenápadný a ten jej tak snadno přejde. Tím spíš, že nemá přehled, jak velkou velkou vzdálenost ušel, ani to, že se ke vchodu na koupaliště dostane právě přes most. Vzhledem k zátarasám pro kola navíc působí zavřeně.

Parkoviště bude zpřístupněné po celou letní sezonu, tedy od 19. června nejméně do 3. září. Fungovat by mělo každý den od osmi do desíti hodin. Vejít by se sem mělo na čtyři sta vozidel a pro návštěvníky koupaliště je zdarma. „Pro vjezd stačí ukázat čipové hodinky, permanentku, jednorázovou vstupenku nebo zaplatit vratnou zálohu dvě stě korun, která bude odečtena na pokladně při placení vstupu na koupaliště,“ řekl investiční ředitel společnosti Starez-Sport Tomáš Fiala.

Po sezoně se parkovací plocha vrátí do původního stavu a bude sloužit budoucímu sportovišti, které v lokalitě vzniká. V příští sezóně by pak město mělo v areálu brněnského výstaviště vybudovat parkovací plochy, od kterých povede lávka přes Bauerovu ulici přímo před vstup na koupaliště.

Kromě parkoviště za Anthroposem mají návštěvníci koupaliště možnost parkovat také v parkovacím domě Expoparking v Křížkovského ulici. Za ním se pak nacházejí parkovací plochy v zóně C. Po nové okružní lince navíc od června začaly jezdit autobusy s označením C zajišťující doplňkovou obsluhu areálu Riviéra a jeho propojení s okolními místy. Linka C jezdí denně po okružní trase Riviéra – Velodrom – Křížkovského – Výstaviště, hlavní vstup – Pisárky – Riviéra. Autobusy jezdí v patnácti až dvacetiminutovém intervalu.