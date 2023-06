Nový povrch před kaplí, vodní prvek a zeleň získá náměstí v brněnských Bosonohách v první etapě přestavby. Podle starosty městské části Martina Černého přijde stavba na dvanáct milionů korun. Vybraná firma začne pracovat v červenci a práce potrvají do jara příštího roku. Původně radnice počítala s částkou patnác milionů korun.

Přestavba náměstí bude stát dvanáct milionů a začne v červenci. | Foto: Vizualizace: se souhlasem MČ Brno-Bosonohy

Podle starosty Černého bude firma pracovat až do prosince. „Stavební práce jsou naplánované v termínu od července až do prosince tohoto roku. Úprava zeleně a výsadby pak v jarních měsících roku 2024. Kompletně by mělo být hotovo v květnu 2024. Pevně věřím, že se proměna náměstí bude lidem líbit,“ vzkázal starosta.

O plánech na rekonstrukci náměstí Deník již informoval. S financováním pomohl Magistrát města Brna. Z dotačního programu Odboru životního prostřední – Nové parky pro Brno. Ze životního prostředí jde na obnovu a budování nových parků každoročně třicet milionů korun. Letos se povedlo v ozeleňování města podpořit městské části ve více jak dvaceti projektech. Jedním z nich je právě rekonstrukce Bosonožského náměstí, na kterou poputuje 3,6 milionu korun. Program také podpořil studii lesoparku u kapličky Poklona a projektovou dokumentaci na obnovu veřejných prostranství v MČ Brno-Bosonohy.