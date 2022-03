Je nejvytíženějším přestupním uzlem v Brně, kde se denně pohybují tisíce lidí směřujících na svůj spoj. Chodci tam často vstupují do silnice i kolejí mimo pro ně vyznačená místa. Alespoň částečný řád mají dát chaotickému přednádražnímu prostoru dva přechody požadované představiteli Brna-středu. O dalším uvažují na Moravském náměstí mezi vstupem do tamního parku a kostelem svatého Tomáše. Jak nově zjistil Deník Rovnost, přechod tam bez podstatných úprav nemůže vzniknout.

„Z magistrátu nám poslali negativní stanovisko. Tak dlouhý přechod je podle platných norem nemožný bez bezpečnostního ostrůvku či světelné signalizace,“ řekl radní Brna-středu pro dopravu Jan Mandát.

Podle policistů musí každý nový přechod splnit technické a legislativní předpisy. V případě Moravského náměstí by jeho umístění musely předcházet stavební úpravy, aby vznikly ostrůvky.

Pěším slouží uvažované místo jako přirozený koridor při cestě z parku směrem na náměstí Svobody či opačně. Pokud chtějí využít už vyznačený přechod, musí dojít na křižovatku s Rooseveltovou nebo na druhou stranu poblíž konečné trolejbusů.

Už jsou to téměř dva roky, co magistrátní úředníci začali prověřovat možnost vzniku přechodů u hlavní budovy vlakového nádraží a obchodního centra Letmo. Mají zvýšit bezpečnost chodců, kteří si za vstupy do podchodů téměř neustále zkracují cestu a vchází do silnice. „Je to tu dost nebezpečné. Chápu, že když lidé pospíchají, obíhají to tudy. Může se pak ale stát, že vběhnou pod auto či šalinu,“ řekla v úterý přímo na místě reportérovi Deníku Rovnost Lenka Šmídová.

Zástupci radnice svůj návrh na přechody podložily výsledky studie zpracované odborníky z Vysokého učení technického. Vypracovali analýzu bezpečnosti na silnicích v okolí navrhovaných přechodů. „Díky instalovanému zábradlí podél celé vnější hrany vnějších nástupišť jsou chodci nuceni přecházet po kolejích zadem za vchody do podchodů. Nejedná se o ojedinělé chování, ale chování běžné. Tento stav je značným bezpečnostním rizikem,“ napsali autoři zmíněné studie.

V jaké fázi se prověřování možných přechodů momentálně nachází, se v úterý Deníku Rovnost nepodařilo zjistit. Jejich umístění by si vyžádalo odstranění části bariér na okrajích tramvajových nástupišť, které je oddělují od vozovky. Podle mluvčí dopravního podniku Barbory Doležalové se o odejmutí zábran v těchto částech zastávek aktuálně jedná. „Na umístění zábradlí mezi kolejemi trvá drážní úřad, a to kvůli bezpečnosti,“ doplnila Doležalová.

Krajský koordinátor Besipu Pavel Čížek se obává, že by vznik přechodů mohl přivést pěší z podchodu na povrch. „Zároveň tam hrozí vznik nebezpečných situací, třeba když lidé přeskakují zábradlí, protože spěchají na vlak, a nedbají přitom na okolí,“ zmínil. Podchodem vede alternativní cesta mezi Letmem a budovou nádraží.

Nové přechody v centru Brna



- Moravské náměstí:

O přechod mezi vstupem do parku a kostelem svatého Tomáše požádali představitelé Brna-středu oni v zimě.

Nelze ho vyznačit, protože tam chybí bezpečnostní ostrůvky.



- Přednádražní prostor:

Umístění přechodů u hlavní budovy vlakového nádraží a obchodního centra Letma navrhli zástupci městské části předloni v létě.

Aktuální stav žádosti či jejího prověřování není jasný.

OLDŘICH HALUZA

JAKUB TRUČKA