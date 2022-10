„My chceme prostor, kde se ta představení odehrála pomyslně vyčistit. Empatií, humorem, tím, že některé scény a situace, které se kolem toho odehrály, necháme ožít a necháme ožít i některé postavy, které se v kauze vyskytly. Cílem je vyčistit ten prostor od všech negativních nánosů. Stejně jako si člověk čistí domov santalovým dřevem, my chceme po čtyřech letech humorem a empatií vyčistit Provázek,“ uvedl pro Deník umělecký ředitel divadla Martin Sládeček.

Mnohoznačný název má poukázat na to, jak snadno jsou lidé schopni vytrhávat věci z kontextu. Právě z něj byla podle tvůrců představení vytržena fotografie jedné z her, na níž herec ztvárňující Ježíše Krista předstírá znásilnění muslimské ženy. „Uvidíte obrázek Ježíše znásilňujícího muslimku. Nevíte sice, v jakém kontextu se to děje, jak je to nahlíženo, co se dělo předtím, co se dělo potom, ale jste schopni si na základě toho velmi zkratkovitě vytvořit názor, který pak dogmaticky zastáváte. Proti tomu se chceme postavit a vytvořit inscenaci, kde se chceme se s tou kauzou a diskuzí, kterou následně vyvolala, potkat, a to způsobem, který dá vyniknout různým hlasům a člověk je bude moci slyšet a třeba i pochopit,“ vysvětlil Sládeček.

Téma vytržení z kontextu má pro tvůrce představení ještě jednu osobnější rovinu. S kontroverzními hrami je jejich divadlo spojováno, přestože to nebylo jeho představení a pouze se odehrávalo na jeho jevišti. Nehráli v něm ani jeho herci. Představení proběhlo v rámci festivalu Divadelní svět Brno a v Huse na provázku pouze hostovalo. „Přestože to tak nebylo, i po čtyřech letech jsme neustále osočováni z toho, že jsme v Provázku znásilňovali muslimku. Pro nás je to tedy taková snaha vyrovnat se s dědictvím, které nám ne úplně zaslouženě připadlo, a postavit se mu s humorem a empatií,“ dodal Sládeček.

Humor a empatie mají v novém představení hrát klíčovou roli. Právě ty totiž podle tvůrců představení v době, kdy se kauza odehrála, veřejném prostoru nejvíce chyběly.

Představení bude mít premiéru 11. listopadu a tedy měsíc poté, co by se kardinál Duka měl dočkat odpovědi na ústavní stížnost, kterou v srpnu minulého roku podal. Duka se domáhal omluvy od brněnských divadel. Důvodem byl zásah do osobnostních práv, který v uvedení nábožensky kontroverzních her spatřoval. Žaloba se týkala her Prokletí a Naše násilí a vaše násilí uvedených v Brně v květnu 2018. První z nich tematizovala zneužívání dětí kněžími a zahrnovala například náznak orálního sexu na soše papeže Jana Pavla II. Druhá hra kriticky hodnotila vztah západní společnosti k muslimskému světu a obsahovala již zmíněnou scénu, kdy herec sestoupí z kříže a předstírá znásilnění muslimské ženy.

Žalobu na Národní divadlo Brno, které festival pořádalo, a Centrum experimentálního divadla, na jehož scéně se představení hrála, nejprve zamítl Městský soud v Brně, Dominik Duka neuspěl ani s odvoláním ke Krajskému soudu v Brně. Oba soudy zdůrazňovaly svobodu slova a uměleckého projevu, stejně jako to, že obě představení nastolovala důležitá témata. Kardinál se nakonec musel smířit i s neúspěšným dovoláním k Nejvyššímu soudu. Podle rozsudku nešlo o diskriminaci křesťanů ani zásah do práva na svobodu vyznání. Verdikt Ústavního soudu Duka očekává v úterý.

Jak bude představení měsíc od skončení soudního procesu vypadat, tvůrci zatím netuší, a to přestože diváci si už na listopadovou premiéru mohou zakoupit lístky.

„Inscenace je autorská. To znamená, že my do ní nevstupujeme s jasnou vizí nebo jasným scénářem, ale naopak diskutujeme s herci a představení vzniká na základě různých improvizací a materiálů. Těmi jsou stohy dopisů, které nám do divadla chodily, novinových článků, veřejných prohlášení různých osobností a podobně. Teď jsme ve fázi, kdy hlasům a textům dáváme tvar. Zní to sice dost obecně, ale ono to zatím obecné je. My pouze víme, že představení budeme koncipovat na základě těchto autentických materiálů, do kterých patří například i zápisy z porad divadla, které se připravovalo na bezpečnostní ohrožení. Víme, že tam bude hrát roli humor, ale zatím nemáme přesně určené, jakou bude mít strukturu, jestli to bude odvyprávěná kauza nebo jestli to budou jenom nějaké textové monology. To je zatím otevřené a tu otevřenost si chceme uhájit co nejdelší dobu,“ okomentoval Sládeček.