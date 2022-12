Skládání Draků pro Brno

Už pětadvacet tramvají Drak vzniklo v ústředních dílnách dopravního podniku v Medlánkách. Další mají za úkol zaměstnanci zkompletovat v příštím roce. Náklady na sestavení dalších čtyř Draků jsou 126 milionů korun. Původně jich bylo v plánu osm.

Podle smlouvy může dopravní podnik do roku 2024 pořídit komponenty pro sestavení až jednačtyřiceti tramvají. „Chtěl bych, abychom smlouvu do konce roku 2024 dodrželi. Dvanáct vozů se dá za rok poskládat. Je to pouze otázka peněz. Letos, myslím, zaměstnanci zvládli deset," zmínil generální ředitel dopravního podniku Miloš Havránek.

V ústředních dílnách brněnského dopravního podniku v Medlánkách skládají nové tramvaje Drak. Nyní číslo 21, 22 a 23.Zdroj: Deník/Michal Hrabal