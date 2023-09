/VIDEO/ Cestující brněnskou hromadnou dopravou v centru Brna už čekají na některé spoje pod novými přístřešky. Dvacet let staré zastávky v celém Brně-středu od začátku září nahrazují dělníci novými. První z nich už stojí na hlavním nádraží, v Benešově, Rooseveltově či Rašínově ulici. Osmnáct čekáren navíc přibyde i tam, kde doposud žádné nebyly.

Výměny se postupně dočká sedmdesát přístřešků na zastávkách v Brně-středu. | Video: Deník/Magdaléna Blažková

S výměnou prvních zastávek začali pracovníci minulý týden. „Jedna polovina přístřešků na hlavním nádraží už je hotová. Teď vyměňujeme ty zbývající," sdělil starosta městské části Brno-střed Vojtěch Mencl. Práce teď probíhají také na Moravském a Malinovského náměstí či v České ulici.

Výměny se postupně dočká sedmdesát přístřešků na zastávkách v Brně-středu. Dalších osmnáct čekáren pak přibyde tam, kde doposud žádné nebyly. Například na hlavním nádraží u viaduktu, kde je zastávka trolejbusů číslo 31 a 33. „Tady bude přístřešek přizpůsobený omezeným prostorovým podmínkám, například nebude mít bočnice, aby neomezoval průchodnost chodníku," poznamenal Mencl.

Většina z původních přístřešků je stará až pětadvacet let. Podle vedení městské části již dosluhují a neodpovídají moderním standardům a bylo je proto potřeba vyměnit. Přinést by měly zlepšení viditelnosti přijíždějících spojů, protože reklamní vitríny již nebudou umístěny v jejich čele. „Vybraný návrh drobné kovové konstrukce v kombinaci se sklem je vhodným doplňkem městského prostoru a nenaruší ráz historické zástavby v památkové rezervaci,“ uvedl dále starosta.

Částečně průhledná střešní výplň nových čekáren je pokrytá speciální zatemňovací folií s ochranou proti UV záření, přímému osvětlení a vysoké teplotě. „Je to nové, pěkné a konstrukce je zajímavá. Jde o to, aby to vydrželo a nikdo čekárnu neponičil nebo neposprejoval,“ uvedl Brňan Miloslav Peterka.

Veřejná zakázka byla soutěžena jako koncesní řízení. Vítězný dodavatel pro městskou část čekárny dodá a postaví a po dobu deseti let bude zajišťovat jejich provoz. Bude tedy bezmála devadesát nových přístřešků na zastávkách městské hromadné dopravy udržovat, čistit a odstraňovat případné následky vandalismu. Za to má právo umisťovat v čekárnách reklamu, ale zavazuje se také platit městské části takzvaný koncesní poplatek, který bude každý rok činit zhruba čtyři miliony korun.