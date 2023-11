Pokud podle něj všechno klapne, předpokládají představitelé podniku zahájení zkušebního provozu někde na jaře. „Časový interval trolejbusů bude jako autobusových linek 30 a 43, tedy v rozsahu denního provozu," přiblížil Seitl. Linka 30 nyní jezdí ve všední dny v desetiminutových intervalech.

Oslovení obyvatelé Sadové jsou rádi, že do oblasti budou trolejbusy zajíždět. „Jen doufám, že spojení dvou linek nebude znamenat, že cesta do Králova Pole ze Sadové bude trvat déle. Potom bych chtěla, aby se frekvence trolejbusů, co tudy projedou zvýšila. Pro nás je nejdůležitější, abychom měli dobré spojení do Králova Pole, odkud se dostaneme, kam potřebujeme," svěřila se reportérovi Deníku obyvatelka Kristýna, která je nyní na mateřské dovolené.

Parciální trolejbusy, které mohou některé úseky ujet bez trolejí a jsou poháněny elektrickou energií z baterií, nyní v Brně jezdí s využitím baterií pouze při výlukách. „Ale s ohledem na aktuální nárůst jejich počtu v našem vozovém parku, vyhledáváme příležitosti pro jejich nasazení i v pravidelném režimu," poznamenal Seitl.

V plánu další linky

V plánu je podle Seitla i zřízení dalších podobných linek. „Například na Černovickou terasu, část sídliště Lesná, oblast bývalé Zbrojovky, Červený kopec, nebo doplnění dalších úseků ve městě tak, aby se vytvořily delší celistvé úseky, například pro provoz dalších parciálních trolejbusů," nastínil Seitl.

Podle brněnského ekonoma Petra Pelce tomuto trendu do určité míry nepřispívají dražší energie. „Na druhou stranu se donedávna zdražovala i ropa, takže i běžný naftový pohon byl nákladnější," podotkl.

Jako Dakar. Vozy MHD zamířily do pískovny či letiště v Brně, pro kalendář

Dopravní podnik v letošním roce nakoupil celkem deset parciálních trolejbusů Škoda 32Tr. „První vůz jsme do běžného provozu zařadili 26.července v odpoledních hodinách," hlásil v létě generální ředitel dopravního podniku Miloš Havránek. Dohromady jich má dopravce už dvacet. Kromě typu 32Tr i 26Tr.

Parciální trolejbus

Tento týden převzali zástupci brněnského dopravního podniku od Škoda Group na veletrhu Czechbus 2023 další parciální trolejbus 32Tr. Kompletní desítka má být na přelomu roku, celkem jich tedy v Brně k dispozici už třicet. „Jedná se o moderní, nízkopodlažní a klimatizované vozy, které mohou jet až deset kilometrů mimo trolejové vedení. Novými trolejbusy nahradíme téměř dvacet let staré vozy typu 21 Tr, což bude pro cestující co do komfortu velmi vítaná změna,“ uvedl ředitel Havránek.

Podle Pelce je otázkou, jak se bude vyvíjet v čase kvalita baterie. „Kdyby měly být za tři nebo pět let baterie o třetinu efektivnější, není úplně výhodné si nové vozy pořizovat už teď. Na druhou stranu je možné, že tak rychle rozvoj nepůjde, ale budou se zvedat ceny. Je otázka, jestli se vydat cestou nakoupit co nejdřív, nebo strategicky vyčkávat," zamyslel se ekonom.

Posílení MHD na brněnskou Lesnou: nejdřív trolejbusy, až potom šaliny

Brněnský dopravce se nyní při nákupu nových vozů řídí zákonem o podpoře nízkoemisních vozidel, který přejímá směrnici Evropského parlamentu. „Dle tohoto zákona musí být jednačtyřicet procent nových vozidel do konce roku 2025 nakupováno jako nízkoemisních, od roku 2026 se procento zvyšuje na šedesát procent. Polovina z tohoto počtu pak musí být zcela bezemisních," přiblížil nedávno Havránek.

Díky vysokému zastoupení trolejbusů a autobusů na stlačený zemní plyn tedy podle Havránka už nyní dopravní podnik požadovaná procenta splňuje.

Na území Brna je téměř čtyřiapadesát kilometrů trolejbusové trati. Dopravní podnik aktuálně využívá přes 130 trolejbusů.