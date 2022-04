Každý člověk na území Brna si může kolo bezplatně půjčit na dvakrát třicet minut každý den. „Statistiky naznačují, že většina jízd po městě trvá do patnácti minut, další čtvrthodinu mohou lidé vnímat jako rezervu. Chceme, aby si mohli svoji cestu užít v klidu a měli dostatek času na správné zaparkování kola," vysvětlila brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Cílem je podpořit sdílené cestování i obecně cyklistickou dopravu. Zájemci si vyberou ze čtyř set kol provozovatele Nextbike a dvou set padesáti strojů od Rekola. Obě firmy mají ve městě jednotky tisíc aktivních uživatelů. „Každá podobná akce, ať už ji děláme ve spolupráci s městem nebo obchodním partnerem, nám zajistí intenzivní nárůst uživatelů ve velmi krátké době, i když zájem roste kontinuálně," uvedl koordinátor společnosti Rekola Jan Toman.

Běžná sazba za třicetiminutovou výpůjčku je u Rekola dvacet korun, v případě Nextbike osmadvacet korun. Pokud se vyčleněné miliony rozdělí rovným dílem mezi oba provozovatele, podle výpočtů si lidé užijí padesát tisíc bezplatných jednorázových jízd v prvním případě a necelých šestatřicet tisíc ve druhém. „Je těžko odhadnutelné, na jak dlouho dva miliony na jízdy vydrží. Záleží na chuti a apetitu lidí. Mohlo by to být do konce sezony," řekl brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

430 lokalit se stojany

K bezplatné projížďce na sdíleném kole se musí zájemci zaregistrovat v aplikaci poskytovatele. Následně postupují jako při běžné výpůjčce, hlavně je potřeba naskenovat QR kód. Na kole pak mohou jet i déle než půl hodiny, rozdíl se jim zaúčtuje při ukončení jízdy.

K odstavení půjčených strojů slouží zhruba čtyři sta lokalit se stojany, lidé je najdou po celém Brně. Letos k nim postupně přibude dalších padesát míst. Kola od Nextbike jezdci odstaví také v odlehlejších částech města, zatímco od Rekola pouze v Brně-středu, Brně-severu, Králově Poli, Žabovřeskách a Židenicích.

Údaje získané z bezplatných zápůjček poslouží při plánování nových cykloopatření. Představitelé města na jejich základě zjistí, kam lidé na kole často jezdí a na uvedená místa se pak mohou při plánování rozvoje infrastruktury zaměřit přednostně. „Cenná data tak umožní její budoucí zlepšování a zajistí v budoucnu cyklistům bezpečnější a pohodlnější průjezd městem,“ shrnula Anna Dudková z tiskového střediska magistrátu.