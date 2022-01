Čtyřčlenný až pětičlenný tým laborantů zajišťuje provoz laboratoře. Denně zvládnou vyhodnotit až tisíc PCR testů. „Ve vysokokapacitním kamionu jsou tři přístroje, které jsou schopny vyhodnotit 188 PCR testů za jeden cyklus, který trvá pětasedmdesát minut. Další hodinu až dvě zaberou administrativní úkony. Okamžitě poté se odesílají výsledky lidem,“ upřesnil ředitel.

Nástrojárnu plní ajťáci: podívejte, jak to nyní vypadá v brněnské Nové Zbrojovce

Jednou z prvních společností, která využila služeb laboratoře na kolečkách, byl Dopravní podnik města Brna. „Možnost PCR testování přímo v jednom z našich areálů chceme nabídnout našim zaměstnancům jako doplněk k povinnému antigennímu očkování. Zatím uvažujeme, že k nám bude testovací kamion přijíždět jednou týdně. V závislosti na zájmu o tuto službu pak můžeme spolupráci upravovat,“ sdělil generální ředitel brněnského dopravního podniku Miloš Havránek. Dodal, že pondělního testování se zúčastnily desítky zaměstnanců.

Další do retro sbírky: profíci z Brna zrenovují trolejbusy 22Tr a 14Tr

Zástupci Společnosti Podané ruce nyní jednají o spolupráci s dalšími firmami a připravují harmonogram, kdy a kam bude kamion zajíždět. „V případě potřeby budeme krom městských firem zajíždět i do těch soukromých, do škol či ohnisek nákazy. Mimo jiné hledáme prostor v centru města, kde by mohl kamion parkovat, když nebude nikde vyjetý. Chceme, aby to bylo blízko odběrového místa za Janáčkovým divadlem,“ uvedl Vobořil.

Mobilní laboratoř vznikla díky spolupráci představitelů Společnosti Podané ruce, města Brna a odborníky z firmy Spadia Lab. „Společně máme za sebou několik průkopnických projektů. Jako první v republice jsme začali testovat v brněnských domovech pro seniory hned krátce po vypuknutí pandemie nebo jsme vybudovali velké testovací centrum na výstavišti. Vysokokapacitní mobilní laboratoř patří mezi další inovativní projekty v boji s onemocněním Covid-19,“ chválila brněnská primátorka Markéta Vaňková.