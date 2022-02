Ačkoli jsou podle generálního ředitele dopravního podniku Miloše Havránka jejich řidiči zodpovědní a za poslední léta evidují nulový záchyt při preventivních kontrolách během služeb, nechtějí polevit. „Pokud se tato technologie osvědčí, budeme zvažovat, že bychom tuto výbavu zařadili do zadávacích podmínek pro výběrová řízení na nové vozy,“ řekl.

Namátkové kontroly u řidičů provádí výpravčí před začátkem služby, v průběhu dne pak na konečných stanicích pracovníci dispečinku a technici jízdy. Ročně jich uskuteční zhruba třináct tisíc. Za posledních sedm let během služby žádný z řidičů nenadýchal. Dvakrát pracovníci dopravního podniku řešili před nástupem do služby takzvaný zbytkový alkohol. „Jednalo se o zanedbatelné hodnoty, přesto jsme řidiče do služby pustit nemohli,“ sdělil dopravní ředitel dopravního podniku Jan Seitl.

Zařazení alkohol testerů do standardní výbavy vozů by znamenalo úsporu času pracovníků, kteří kontroly provádějí. Náklady na instalaci jednoho zařízení jsou padesát tisíc korun.

Alkohol testery jsou umístěny v autobusech Urbanway v kabinách řidičů ve speciálním držáku a jsou připojené k palubní desce. Řidiči na ně před jízdou nasadí vyměnitelný náustek, provedou dechovou zkoušku a po jejím vyhodnocení v případě negativního výsledku mohou vůz nastartovat a vyjet.