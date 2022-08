Na počátku 80. let předminulého století se brněnská radnice rozhodla zlepšit stav městských kanalizací. Žádný z radních tehdy ještě netušil, že více než do historie městských stok se toto rozhodnutí zapíše do dějin archeologie. V září roku 1891 narazili dělníci v místě dnešní křižovatky Francouzské a Přadlácké ulice na shluk velkých zvířecích kostí doprovázených několika neobvyklými předměty.