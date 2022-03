Původně se počítalo se spuštěním provozu v tunelu v Žabovřeské na začátku příštího roku. Pravděpodobné zdržení podle Šumbery způsobuje koordinace s výstavbou tramvajového tunelu u bohunického kampusu, hlavně kvůli technologiím.

Světlo na konci tunelu, v tomto případě padesátimetrové únikové štoly. Vede z hlavní časti nového tramvajového tunelu v Žabovřeské. Jeho přesypaná část už je schovaná pod zeminou, které zatím bylo použito 40 tisíc kubíků. #vmo #zabovreska @BrnenskyDenik @RSD_JHMoravsky pic.twitter.com/VjxO4vDPZZ — Oldřich Haluza (@oldahaluza) March 28, 2022

Za poslední měsíce zmizela většina venkovní části tramvajového tubusu pod zeminou. K zásypu jí zatím použili čtyřicet tisíc kubíků. Jedná se zhruba o třetinu z plánovaného celkového množství sto dvaceti tisíc kubíků, které ale padnou i na překrytí sousední galerie.

Stavbaři se letos pustili naplno do zakládání silniční galerie. „Konkrétně pravého jízdního pásu ve směru od Pisáreckého tunelu. To je hlavní stavební objekt pro letošní sezonu," sdělil ředitel brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic David Fiala. Do této části galerie se má podle Šumbery příští rok na podzim přesunout silniční provoz.

Posun na stavbě VMO Žabovřeská: pracují na zásypu tramvajového tunelu, podívejte

Kromě tunelu a galerie se dělníci soustředí také na budování zárubních a opěrných zdí, protihlukových stěn nebo na přeložky inženýrských sítí. V některých místech také lokálně zabezpečují skalní masiv, v němž tunel loni za tři a půl měsíce vyrazili.

Stavba druhé etapy městského okruhu v Žabovřeské aktuálně pokračuje druhým rokem prací. Její součástí je vybudování tramvajového tunelu, což umožní vytvořit galerii pro silniční provoz. Skončí tím dopravní špunt na obou koncích úseku, kde se kvůli zúžení do jednoho pruhu a silnému provozu tvoří denně kolony aut.

Náklady na druhou fázi přesahují dvě miliardy korun. Ředitelství silnic a dálnic jako hlavní investor zaplatí zhruba dvě miliardy, Brno poskytne 121 milionů. Dokončení celé stavby je plánované na září 2024.