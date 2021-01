Na řadu novinek se mohou těšit Brňané i přespolní návštěvníci v Brně v letošním roce. Brněnské turistické informační centrum plánuje například otevřít nový podzemní prostor nebo vytvořit naučnou stezku kolem Svitavy, zaměřenou na brněnský průmysl.

V brněnském podzemí pod Zelným trhem. | Foto: Deník / Lenka Jebáčková

POPULÁRNÍ PODZEMÍ. Kam v Brně? Pod zem. Tímto heslem se řídí tisíce návštěvníků, kteří si oblíbily brněnské podzemí. Letošní rok milovníkům objevování podzemních brněnských krás přinese další lahůdku. Poté, co se loni lidé poprvé podívali při prohlídkách do jednoho z vodojemů na Žlutém kopci, letos nově zavítají do krytu Denis na Nových sadech. „Kryt má na starosti brněnské Turistické informační centrum, mělo by jej otevřít již na jaře. Kryt totiž vyhovuje bezpečnostním předpisům, takže otevření nezpozdí žádné nutné stavební úpravy," řekl již dříve náměstek brněnské primátorky Jiří Oliva.