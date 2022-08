Z dlouhé lávky vedoucí nad budoucím výběhem šimpanzů je nyní vidět jen na prázdné koruny stromů a na dětské hřiště, které v expozici dočasně stojí. Na již vybudovaný venkovní prostor teď naváže stavba vnitřního zázemí „Začalo se venkovním výběhem z toho důvodu, že až se postaví vnitřní ubikace, tak můžou jít šimpanzi hned ven. Kdybychom první postavili ubikaci, tak by byli diskriminování v tom, že nemůžou běhat po prostorném výběhu," řekl ředitel brněnské zoo Martin Hovorka.

Nový domov šimpanzů bude mít rozldohu sto šedesát metrů čtverečních, vysoký bude sedm až osm metrů. Oproti tomu původnímu se tak zvětší bezmála dvakrát. Cílem projektantů bylo poskytnout lidoopům podmínky co nejvíc podobné jejich přirozenému prostředí. Šimpanzi by tak měli co nejvíce času trávit v korunách stromů. Změní se také osazenstvo expozice.

„Brněnská zoo bude mít novou chovnou skupinu. Půjde o dva samce a čtyři samice," vysvětlil Hovorka. Původní šimpanzi, kteří byli kvůli výstavbě přestěhování do Hodonína, se tak do Brna už nevrátí.

Samotná stavba začne za dva měsíce. „Bude stát osmasedmdesát milionů korun a hotová bude do dvou let," sdělil náměstek primátorky Petr Hladík. Město zahradě poskytlo dotaci ve výši osmapadesáti milionů korun, zbývajících dvacet uhradí zoo ze svého investičního fondu.