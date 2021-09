Autoři vítězného návrhu podoby nového domu s pečovatelskou službou nyní zpracovávají projektovou dokumentaci. Měl by mít zelené střechy. Pro jejich zalívání a případně i pro splachování toalet chtějí použít dešťovou vodu, která bude stékat do akumulační nádrže. Stavba bude mít i solární panely a bude splňovat pasivní standard.

Podle socioložky Lucie Vidovićové více lůžek v těchto zařízeních není vhodným řešením. „Není třeba hned stavět nové baráky, ale stárnutí populace musíme řešit komplexně. Jinak budou čekací listiny nekonečné a důchodci se místa v domovech ani nedožijí,“ řekla socioložka. Důležitá je podle ní zdravotní prevence, aby vůbec nevznikla potřeba péče u starších pětašedesáti let a posílení terénní pečovatelské služby.

Podle bystrckého starosty Tomáše Kratochvíla je ale takové zařízení potřeba. „Dům je užitečný, aby staří lidé důstojně dožili. Na veškeré nepravdivé informace v petici budu reagovat ve veřejné diskuzi, která se uskuteční do konce tohoto roku,“ informoval starosta. Reakce ho překvapila. Přirovnal ji k situaci, jako kdyby v místě mělo vzniknout středisko pro migranty.

