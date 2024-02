/VIZUALIZACE/ Projekt Dornych, který v následujících letech nahradí staré obchodní centrum v sousedství brněnského hlavního nádraží, získal na přelomu roku stavební povolení. Nabídne volně přístupný prostor lemovaný několika menšími budovami. Spodní podlaží nových staveb zaplní obchody a služby, ve vyšších patrech bude nájemní bydlení a kanceláře.

Prvním zveřejněným velkým nájemcem je klinika EUC, která zabere jednu budovu přiléhající k ulici Dornych. Na ploše přes šest tisíc metrů čtverečních budou kromě ordinací a zázemí i dvě lékárny.

„Zdravotnická skupina EUC má největší síť ambulantních klinik v České republice a jsme rádi, že si pro svůj rozvoj v Brně vybrala právě Dornych,“ komentovala Lenka Preslová, obchodní ředitelka pro komerční nemovitosti ve společnosti Crestyl.

Zmínila intenzivní jednání s dalšími velkými nájemci pro kanceláře i obchody. „Brzy zveřejníme další jména. Dosavadní zájem ze strany potenciálních budoucích nájemců nám potvrzuje, že Dornych bude jedinečným projektem, který nabídne unikátní kombinaci různých druhů využití a vdechne nový život tomuto území v centru města,“ doplnila Preslová.

Na pěti tisících metrech čtverečních plochy najdou návštěvníci také restaurace, bary a kavárny. Kromě samostatných provozů nabídne Dornych i takzvaný food hall.

„Tento koncept znamená konec dohadům o tom, do jakého typu restaurace kdo chce jít, protože u jednoho stolu si každý přijde na své chutě bez ohledu na to, s kým na snídani, oběd, či večeři vyrazí. Chceme zahrnout širokou škálu kulinářských konceptů – různá bistra, restaurace, bary, kavárny, foodtrucky, klasické hospody, ale i nabídku jídel do ruky. Bohatý výběr tak uspokojí nejen uživatele kanceláří, ale i návštěvníky obchodů, nebo rezidenty z objektu pro nájemní bydlení,“ vysvětlovala Preslová.

Současný chátrající objekt nahradí částečně zastřešený prostor o celkové ploše pětadvaceti tisíc metrů čtverečních, kolem kterého bude šest menších budov. V nich lidé najdou konkrétně 186 bytů, šestadvacet tisíc metrů čtverečních kancelářských a sedmadvacet tisíc metrů čtverečních retailových ploch.

Řidiči zaparkují v podzemních garážích

Budovy budou mít nejvýše sedm až osm pater. S parkováním se počítá v podzemních garážích. Celý projekt bude samozřejmě napojený na uliční síť a podchod pod nádražím a propojí historické centrum města s plánovanou Jižní čtvrtí. Celková investice do projektu je přes sedm miliard korun.

„Stavební povolení je pro nás milníkem v přípravě celého projektu. V návaznosti na jeho získání nyní řešíme výběrová řízení na zhotovitele. Do léta bychom se tak chtěli se všemi přípravami významně posunout, zároveň nechceme zavírat stávající obchody předtím, než budou stavbaři připraveni pustit se do práce. Aktuální časový harmonogram tak počítá s tím, že k uzavření stávající budovy a její demolici dojde na podzim tohoto roku. Dokončení projektu se očekává přibližně za tři roky od zahájení demolic,“ sdělil Jaromír Krb, ředitel developmentu společnosti Crestyl.

Samozřejmostí budou dobíjecí stanice pro elektromobily a elektrická kola, úsporné osvětlení, kolárna a šatny se sprchami v kancelářích, ale například i využití dešťové vody pro závlahu zeleně a splachování.

Hlavním architektem je mezinárodní plánovací a architektonické studio MTDI vedené Markem Tryzybowiczem, který se projektu osobně věnuje a má letité zkušenosti s realizacemi významných staveb po celém světě. Nejbližší projekt, za kterým stojí, je bratislavské multifunkční centrum Eurovea s kancelářemi, obchody, byty, restauracemi, parkem a promenádou na nábřeží Dunaje, které propojuje řeku s centrem města.

Na projektu Dornych se také podílí i brněnské studio Arch.Design. To za více než dvacet let své existence realizovalo projekty po celé republice.