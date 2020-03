Byť už se několikrát zdálo, že vše dobře dopadne a čekání skončí, po posledních událostech se zdá, že se v Brně píše další nekonečný příběh. Tentokrát je o slibovaném novém sálu pro brněnské filharmoniky. Poté, co radní oznámili, že stavba takzvaného Janáčkova kulturního centra se výrazně prodraží, stále není jasné, odkud město peníze vezme.

Vizualizace Janáčkova kulturního centra podle návrhu ateliéru M1. | Foto: Atelier M1 architekti

Filharmonici na budovu již netrpělivě čekají a žijí v nejistotě. „Přestože některé projekty plánujeme s víceletým předstihem, počítáme při nich s variantami se sálem a bez sálu, což je pro nás velmi obtížné a znesnadňuje nám to práci. Už teď nám přibývá dotazů od organizátorů různých koncertů nebo kongresů, kteří chtějí akci pořádat u nás a ptají se, kdy budovu otevřeme,“ uvedla mluvčí brněnské filharmonie Kateřina Konečná. Nová budova by podle ní napomohla do Brna přitáhnout velké jména klasické hudby.