Nový park na úpatí Kraví hory: Kadetka nahrazuje vojenskou jídelnu, podívejte se

Zhruba o půl kilometru dál se nachází velký park Kraví hora. Brňané, kterým stačí skromnější prostor a nechtějí třeba šlapat do kopce, mohou od úterý zamířit do nového parku Kadetka na úpatí kopce. Vznikl na místě téměř třicet let nevyužívané vojenské jídelny v Žižkově ulici.

Nový park Kadetka na úpatí brněnské Kraví hory těsně před otevřením. | Foto: Deník/Jiří Sláma

Při revitalizaci dlouhodobě zanedbaného areálu dělníci nejprve zlikvidovali náletové dřeviny, následně zbourali objekt. Poté se pustili do terénních úprav, vybudovali přístupové cesty a schodiště. „V nově vznikajícím parku vysadili téměř čtyři desítky nových stromů, konkrétně javory babyka a mléč, plnokvěté ptačí třešně či habry, a 139 vzrostlých, víc než dvoumetrových habrových keřů. Založili také trávníky a květinové louky a vysadili okolo tří stovek narcisů,“ sdělila brněnská primátorka Markéta Vaňková. Jako poslední přišlo na řadu umístění nových posezení. „Lidem poslouží trámové lavice, lavičky, stojany na kola, dva venkovní posilovací prvky, stejný počet grilů a odpadkové koše,“ upřesnil starosta Brna-středu Vojtěch Mencl. Zbytky skateparku chátrají v Kohoutovicích. Lidé: Dřevo vezmeme na zátop Přečíst článek › Práce na proměně lokality začaly 10. května předáním staveniště. Dělníci je dokončili na začátku července. Přístupný je nový park teprve od úterý. „Rozhodli jsme se areál ponechat ještě nějakou dobu oplocený a nepřístupný, aby se ujaly nově založené travnaté plochy," vysvětlil Mencl. Kadetka, která má rozlohu přes čtyři tisíce metrů čtverečních, bude ve správě radnice Brna-středu. O údržbu dřevin se v příštích třech letech postarají pracovníci zhotovitelské firmy Dirs Brno. Náklady na kompletní přeměnu území jsou 9,2 milionu korun. Počítá se do nich i péče o stromy. Téměř polovinu peněz pokryje dotace od ministerstva místního rozvoje. Necelé tři miliony poputují z rozpočtů městské části i Brna.