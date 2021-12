Představitelé kohoutovické radnice řeší problémy s parkováním systémově. „V novém parkovacím domě počítáme s vybudováním dobíjecích stanic, protože v horizontu deseti let má být až padesát procent vozidel nabíjených. To přinese řadu problémů do lokalit s hustou bytovou zástavbou. Také tam plánují oddíl pro elektrokola,“ sdělil radní pro dopravu David Geryk. Dodal, že příští rok vzniknou další parkovací stání v ulicích Ulička, U Velké ceny a Bellova.