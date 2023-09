/VIDEO/ V ulicích Brna jsou k vidění strážníci společně s celníky. Vyrážejí na společné kontroly. Dlužníci musí nezaplacené pokuty uhradit, nebo jim seberou registrační značky. Hrozí také, že autu nasadí botičku. Zároveň tím chtějí vytlačit opakující se prohřešky proti špatnému parkování v centru Brna.

Společné kontroly strážníků a celníků v Brně. | Video: Městská policie Brno

Mnozí řidiči podle strážníků chybně parkují dál, i přes udělenou pokutu. „Někteří se zdráhají vyměřenou pokutu zaplatit. Právě na ty cílí společné kontroly hlídek městské policie a celníků,“ sdělila mluvčí brněnských strážníků Markéta Skřivánková.

Od kontrol si kromě uhrazení nezaplacených pokut slibují i to, že zbaví pěší zónu aut, která tam nemají co dělat. „Zároveň by mohlo jít o účinný prostředek, jak z pěší zóny vytlačit řidiče, kteří tam neoprávněně a opakovaně odstavují auta mimo parkoviště,“ dodala Skřivánková.

Celníci pomáhají s kontrolami kvůli aplikaci celní správy Centrální evidence přeplatků a nedoplatků, kam strážníci přístup nemají.