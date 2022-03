Nový posun pro prodloužení šalin na Kamechy: záměru dali úředníci zelenou

Tisíce lidí z nejzápadnějšího výběžku Brna se dostanou do centra města pohodlně bez přestupu tramvají. Obyvatelům sídliště Kamechy to za několik let umožní prodloužená trať ze současné konečné Ečerova. Projekt zaznamenal nový posun, krajští úředníci ve zjišťovacím řízení rozhodli, že stavba významně neovlivní okolní životní prostředí.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Tramvaje v Bystrci pojedou v budoucnu až na sídliště Kamechy, kam povede prodloužená trať končící v současnosti ve smyčce Ečerova. | Foto: se souhlasem MMB

„Nyní bude následovat zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí. Hotová bude v průběhu letošního roku, poté požádáme o územní rozhodnutí," sdělila Anna Dudková z tiskového střediska brněnského magistrátu. Předpokládaný začátek výstavby 1,4 kilometru dlouhé trati je zhruba v roce 2025. „V této fázi jde ale spíše o odhad. Termín může ovlivnit řada faktorů," upozornila Dudková. Šalinou až na obří brněnské sídliště Kamechy? Řada je na krajském úřadu Trať povede z bystrcké konečné tramvají Ečerova podél Vejrostovy ulice. Mezi Teyschlovou a Říčanskou se zahloubí do tunelu raženého tunelu o délce 320 metrů. Závěrečná stanice vznikne na okraji sídliště u Hostislavovy. Představitelé města měli na výběr ze tří variant provedení tunelu. V lednu 2020 zastupitelé Bystrce a v červnu stejného roku pak radní města zvolili totožně ražený tunel. Jedná se sice o nejdražší variantu, zároveň je ale nejšetrnější pro lidi bydlící v okolí stavby. Zavedení části trati do tubusu přispěje k tomu, že je hluk tramvají nebude tolik obtěžovat. 320 metrů dlouhý ražený tunel. Prodloužení šalin na Kamechy je zase o krok blíž Součastí projektu jsou tři nové tramvajové zastávky Ruda, Říčanská a Kamechy. Nástupiště Říčanská bude překrytá. Její zastřešení má eliminovat hlukové dopady pro okolí. Prodloužená trať uleví také silniční dopravě, a tedy řidičům. „Tramvaj přinese obyvatelům Bystrce novou a komfortní alternativu k autům," zmínila Dudková.