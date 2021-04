V současné trase, jen už bez křížení s frekventovanou silnicí s desítkami tisíc aut denně povede nová tramvajová trať přes Tomkovo náměstí v Brně. Vznikne při stavbě tamní části velkého městského okruhu. Nedávno na ni získali představitelé Ředitelství silnic a dálnic stavební povolení od úředníků Drážního úřadu.

Vizualizace - Velký městský okruh - Tomkovo náměstí. | Foto: Magistrát města Brna

Tramvajové těleso stavbaři umístí pod most, kde po nové silnici pojedou auta směřující po trase mezi Husovickým tunelem a pokračováním velkého městského okruhu v Židenicích. Podle Brňana Tomáše Pavlíka může oddělení tramvají od rušného silničního provozu přispět k větší bezpečnosti v okolí zastávek tramvají na Tomkově náměstí. „Řada aut odbočuje po projetí křižovatky ve směru do Maloměřic doleva přes koleje do Cacovické ulice a dál nahoru na Lesnou, což se mi nezdá úplně bezpečné. Navíc při odbočení jim často musí dávat přednost auta jedoucí z opačného směru,“ uvedl muž.