Měřit bude po sjezdu z dálnice D1 na 182. kilometru u Kývalky na Brněnsku ve směru z Brna na Prahu před křižovatkou silnic I/23 a II/602. Tam se setkávají řidiči sjíždějící před Brnem z dálnice s řidiči sjíždějícími z dálnice za Brnem ve směru na Rosice. Problémy mají především s odbočením doleva, ať už ve směru od Ostrovačic na Brno, nebo od Rosic do Ostrovačic.

Technika bude úsekově měřit v asi půlkilometrové oblasti s pořízením záznamu aut, která překročí povolený limit. „Přestupky bude řešit příslušná obec, v tomto případě město Rosice," oznámila Trubelíková. Data z radaru nejprve odejdou na server republikové policie.

Podle mluvčího města Rosice Jakuba Hnáta peníze, které vyberou za přestupky, půjdou na projekty související s posílením bezpečnosti na místních silnicích. „Žádné peníze z toho ještě nemáme, takže nevíme, s jakým objemem budeme pracovat. Prioritou je ale dávat je zpátky do posílení bezpečnosti na zdejších silnicích,” sdělil Hnát.

Byla jsem naštvaná

Řidiči věří, že novinka pomůže. „Nejdřív jsem byla docela naštvaná, když jsem zjistila, že se instaluje nový radar nad Rosicemi. Po pár cestách do práce jsem zjistila, že se na to dá zvyknout. Dát nohu z plynu není takový problém. Snad do budoucna bude křižovatka bezpečnější,” řekla například Simona Čapková z Rosic.

Podle mluvčího Hnáta měla informace o novém úsekovém měření velkou odezvu především na sociálních sítích. „Spousta lidí to chválí, protože křižovatka je hlavně pro místní vyhlášená tím, že je problematická. Některým se to líbit nemusí, ale je to jako se vším. Je to opatření pro posílení bezpečnosti, a kdyby tam být nemuselo, tak tam není,” konstatoval Hnát.

Problémová křižovatka silnic I/23 a II/602 prošla proměnou už v roce 2014. Silnice I/23, která slouží také jako dálniční přivaděč, byla dříve čtyřproudá, nyní je zúžená na jeden pruh v každém směru. „Úprava pomohla. Předtím bylo nehod ještě více, bohužel i smrtelných. Je tam také snížená rychlost na sedmdesát kilometrů v hodině, ale většina řidičů ji nedodržuje," řekl před časem Deníku ostrovačický starosta Tomáš Hájek.

Kritické místo je velmi frekventované, směřuje tudy většina aut od Rosic, Ostrovačic, Tetčic nebo Zastávky jedoucích do Brna. „Místo je značené dobře, ale pokud řidič sjíždí z dálnice ve stotřicetikilometrové rychlosti a nechce dobrzdit na povolenou rychlost, tak pokud najednou strhne volant, může vyvolat chaos," zmínil už dříve krajský koordinátor Besipu Pavel Čížek.

MICHAL HRABAL

LUCIE BURIANOVÁ