Sedmnáct let pracoval ve svatoanenské nemocnici a nyní více než deset let působí ve Fakultní nemocnici v brněnských Bohunicích. Do funkce ředitele ho v pátek dopoledne oficiálně jmenoval ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Fakultní nemocnice Brno je druhé největší zdravotnické zařízení v České republice. „V tomto zařízení jsem pracoval poměrně dlouho, takže kdokoliv se tu stane ředitelem, tak ho znám, je to můj kamarád nebo spolupracovník. Jsem rád, že konkurz vyhrál další z mých přátel a to pan doktor Rovný a jsem si jistý, že bude pokračovat v kvalitní práci svých předchůdců a nemocnici posune dál,“ říká ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Hlavním cílem nového ředitele je peněžní stabilita nemocnice. „Vzhledem k době ekonomických výkyvů jsem připravený na krizové řízení. Musíme nastavit nový rozpočet, tak aby byl na konci roku vyrovnaný a zmapovat stav plánovaných investic, abychom je všechny úspěšně dokončili. Mezi nejvýznamnější patří výstavba nové porodnice, která má být hotová do roku 2026,“ sděluje na místě redaktorce Rovnosti nový ředitel.

Sen stát se lékařem drží chirurga už od dětství. „Můj otec byl lékař, takže prakticky od narození mám kladný vztah ke zdravotnictví. Vždycky jsem si přál být lékařem a pomáhat lidem. Každý uzdravený pacient znamená obrovskou euforii pro toho člověka a to mě nejvíc naplňuje,“ popisuje chirurg.

Lékař miluje motorky. „Krásné jsou prakticky všechny, ale pokud má člověk možnost si koupit motorku podle svého výběru, tak je to láska na celý život. V tuto chvíli jezdím do práce na chopperu, který už je téměř třicet let starý, ale je to moje motorka a mám ji rád,“ svěřuje se lékař.

Nový ředitel bydlí s rodinou a čtyřmi psy v brněnském Komíně. „Máme to kousek do přírody a na brněnskou přehradu, kam rádi chodíme. Jinak celkově se mi Brno moc líbí. Je to super lokalita,“ uzavírá Brňan.