Brněnské veletrhy změní šéfa, Kuliš skončí po dvanácti letech

O post se přitom ucházely tři desítky lidí včetně někdejšího brněnského primátora Petra Vokřála. Nový ředitel by měl podle původního plánu nastoupit od prvního dubna. „Výběrová komise doporučila ukončit výběrové řízení s tím, že ze stávajících kandidátů nevybrala žádného vhodného, který by mohl funkci obsadit. S tímto doporučením to šlo do představenstva veletrhů a následně se rozhodne o dalším postupu,“ uvedl předseda představenstva Veletrhů Brno Tomáš Kratochvíl.

Diskuzi o novém vedení načal během úterního zasedání městského zastupitelstva opoziční zastupitel a bývalý Vokřálův náměstek Matěj Hollan. „Opět se prodlužuje bezvládí na veletrzích, které se dále a dále propadají, nerozvíjí a je to ostuda. Musím to trochu rozvést. Nemyslím si, že Petr Vokřál je jediným možným schopným ředitelem této společnosti. Ale brněnské veletrhy potřebují už opravdu skutečný leadership, a ten jednoznačně Vokřál má,“ napsal Hollan na svém facebookovém profilu.

Šéf BVV Brno o novém výběrovém řízení: Firmě jsem obětoval rodinu, nechci odejít

V čele brněnských veletrhů je od prosince 2021 Tomáš Moravec, který nahradil dlouholetého ředitele Jiřího Kuliše. Moravcovým zadáním bylo provést veletrhy obdobím končící pandemie, která měla na veletržní činnost takřka likvidační dopad. Ve výběrovém řízení tehdy Moravec porazil právě Vokřála, v čele firmy však zůstane pouze do konce března.