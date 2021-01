Podpis připojilo dohromady 167 lidí. Vadí jim třeba, že centrum má vzniknout v bytové zástavbě, kde podle nich zhorší kvalitu života lidí bydlících v jeho okolí. „Hlavně musíme poukázat na hlukovou zátěž při konání společenských akcích. Uvnitř se nesmí kouřit, kuřáci a návštěvníci akcí proto budou stát venku u centra, což bude doprovázet hluk a nepořádek,“ poukázala iniciátorka petice Andrea Sedláčková. A co na to vedení městské části?

Zvolená lokalita při Zlínské, kterou předloni v prosinci jednohlasně odsouhlasili slatinští zastupitelé, vzešla jako nejvhodnější z prověřovací studie zadané představiteli městské části. „Projekt není o tom, že by tam vznikla diskotéka. Vybuduje se tam kulturní sál a klubovny, součástí bude foyer a restaurace. Neměl by tam být zásadní rušící provoz,“ ujistil tamní starosta Jiří Ides.

Lidem podepsaným pod peticí dále vadí, že kvůli výstavbě bez náhrady přijdou o současná stání na parkovišti. Podle nich se má jednat minimálně o pětačtyřicet současných míst. „Po dobu výstavby vůbec nebudou. Navíc se tam musí postavit buňky pro dělníky, což ubere další stání. Nedovedu si představit, že budeme dva roky objíždět půl Slatiny, než někde zaparkujeme," poznamenala Sedláčková.

Ides uznal, že náhradní plochy pro odstavení aut nedokážou při výstavbě budovy nikde v okolí zajistit. „Stavba bude nějakou dobu trvat. Bohužel při výstavbě se auta budou muset přelít do okolních ulic a obyvatelé to musí vydržet," uvedl.

I když lidé kvůli výstavbě přijdou o současné parkoviště, stejný počet míst v budoucnu najdou u nové budovy. Další nabídnou podzemní garáže. Podle Idese je však nyní předčasné řešit režim jejich fungování, tedy zda a případně jakým způsobem a pro koho budou zpoplatněné.

V petici lidé také kritizují, že se výstavba dotkne okolní zeleně a dřevin, které z lokality zmizí. Zmiňují třeba dvaadvacet na místě nyní rostoucích stromů. Představitelé městské části plánují vysazení náhradní zeleně ještě řešit, i s pomocí místních obyvatel.

Petici proti umístění kulturního centra postřehla třeba Jiřina Juhásová, která bydlí nedaleko lokality vybrané pro jeho vznik. „Je dobře, že vznikne ve středu městské části, který je prakticky dostupný pro všechny," sdělila obyvatelka Slatiny.

Doplnila, že vybudování nového střediska uvítá. „Osobně proti projektu nic nemám, i když dokážu pochopit lidi, kteří mají obavu, že se budou dívat na nějakou budovu. Kulturní středisko ve Slatině chybí, potřebujeme ho, protože se tady dělají hezké kulturní akce. Pokud ale přijde ošklivé počasí, není je kam přesunout," vysvětlila.

Představitelé města do projektu nového centra dosud nezasahovali a prozatím se k tomu ani nechystají. „Co se týče souhlasu či nesouhlasu s projektem, řeší se to v rámci stavebního řízení. Pokud by tam byl větší odpor proti stavbě, zabývali bychom se tím. Možnosti zasahování z úrovně města do takových záležitostí jsou ale poměrně omezené, protože se to týká hlavně státní správy, která je na samosprávě nezávislá," uvedl městský radní pro investice David Grund.

Zástupci městské části mají pro nové středisko vypracovanou ideovou studii. Ta cenu odhaduje okolo 130 milionů korun. Pro letošní rok získali okolo šesti milionů korun na další přípravu projektu. Aktuálně soutěží projektanta, který zpracuje dokumentaci pro územní a stavební povolení. „V únoru či březnu bychom ho měli znát. Rádi bychom pak do konce roku 2022 získali stavební povolení," přiblížil Ides.

Dodal, že vysoutěženému projektantovi potom mohou místní předložit své návrhy, co chtějí do zadání projektu zapracovat.