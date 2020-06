Na nový sál pro vážnou hudbu se už roky těší Karolína Hofírková. "Jsem zvědavá, jestli to už konečně klapne. Ráda bych si totiž poslechla třeba právě Janáčka v sále, kde bude hudba znít bez ozvěn," říká dlouholetá milovnice opery a vážné hudby.

Perfektní akustika je prvořadým cílem architektů projektu, vedených Petrem Hrůšou. "Sál vzniká ve spolupráci s filharmoniky. Bude obložený dřevem a galerie ozdobí benátské štuky. Hladká fasáda budovy je zatím naplánována ze skleněných desek," upřesnil Hrůša.

Právě kvůli přirozené ozvěně museli architekti sál rozšířit. "I proto dojde ke zpevnění pilotů v podzemních garážích, takže při přípravě projektu spolupracujeme s brněnskou technikou. A už máme řešení, abychom na statice ušetřili třicet až padesát milionů korun," sdělil architekt.

Hrubá stavba podzemních garáží je už hotová a ve středu nabylo platnosti stavební povolení pro výstavbu sálu. "Tím se otevřela cesta k dalším fázím přípravy a přiblížilo se to, na co Brno i region čekají už dlouhé roky - že se od vizualizací a administrativy přejde ke stavbě. Doufám, že nejpozději za dva roky na jaře zahájíme stavební práce," řekla primátorka Markéta Vaňková.



Pokud vše podle Hrůši dobře půjde, měl by být sál hotový do tří let od zahájení stavby. Ministerstvo kultury na ni podle jejího náměstka Tomáše Koláčného slíbilo dotaci 600 milionů korun. "Naši hudebníci se už těší, až budou v novém sále hrát," uvedla ředitelka Filharmonie Brno Marie Kučerová.



V současnosti to vypadá, že se podařilo odstranit i problém s blízkou trafostanicí hotelu International, který mohl vzniku centra bránit. Po patnácti letech stanici získá město. „Po řadě složitých jednání jsme se s majiteli hotelu domluvili na formě majetkového vypořádání. Teď ladíme technické detaily. Když to dobře půjde, projednáme to v radě během prázdnin,“ shrnul radní pro majetek Róbert Čuma.

Nová koncertní síň vyroste na rohu ulic Besední a Veselé. Před ní vznikne nové náměstí, které radnice Brna-středu doporučila pojmenovat po brněnském klavíristovi a muzikologovi Ludvíku Kunderovi. Návrh schválili brněnští radní a příští týden se jím budou zabývat zastupitelé.Sál s kapacitou až 1200 diváků bude mít šest nadzemních podlaží. „V podzemních garážích je připraveno až 180 parkovacích míst. Z garáží lidé vystoupají do vstupní haly,“ přiblížil Hrůša.