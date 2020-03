Proti jeho osobě ve funkci tajemníka se ohradil bývalý radní za Žít Brno Matěj Hollan. „Protože on už bude ve všech případech, kdy budou úředníci rozhodovat o záměru, který je v zájmu koalice, takzvaně systémově podjatý. Procesní námitka systémové podjatosti prodlouží trvání řízení podle stavebního zákona o několik let a je velké riziko, že budou pak následně shozeny soudem. Ohrožují se tím všechny strategické projekty města,“ sdělil.

Pospíšil kritiku odmítá. „Nemá logiku. Je jedno, odkud uchazeč na pozici nastoupí. Politik s praxí může mít výhodu,“ řekl.

Po jmenování se Pospíšil vzdá stávající funkce náměstka primátorky, podle zákona může být tajemník pouze řadovým členem strany, kterým Pospíšil v sociální demokracii zůstane. V radě města ho nahradí jiný zástupce brněnské sociální demokracie.

Pospíšil doplnil, že jeho největší kvalifikací je dosavadní práce pro město a městskou část Řečkovice, kterou vykonává už od roku 2002. Může tak podle svých slov nabídnout kvalifikaci na nejvyšší úřednický post.

Poznejte nového tajemníka



- Oliver Pospíšil (*1970)

- od roku 2018 náměstek primátorky pro bydlení

- člen ČSSD od roku 1995

- bývalý místostarosta Řečkovic

- bývalý předseda brněnské organizace ČSSD

Odchod z funkce tajemníka na konci března oznámil Loutocký v únoru. Hned další den vypsali zástupci města výběrové řízení na uvolněnou pozici, zájemci měli na přihlášení se do konkurzu okolo tří týdnů. „Takhle šibečně krátká lhůta se vyhlašuje, jen když je předem domluvené, kdo vyhraje. Pokud je smyslem udělat regulérní otevřené výběrové řízení, aby se našel nejlepší možný kandidát, je lhůta na podání přihlášek minimálně tři měsíce, aby nad tím mohli přemýšlet lidé z celé republiky, vyvázat se případně z jiné práce, uspořádat si život jinak," namítl Hollan.

Krátký čas na výběr nového vedoucího úřadu byl podle zástupců města opodstatněný. „Cílem řízení bylo vybrat nového tajemníka, zodpovědného za přibližně 1300 zaměstnanců úřadu, tak, aby tento významný post nebyl neobsazen. S čistým svědomím můžeme zcela vyloučit jakoukoli politickou dohodu při výběrovém řízení," uvedli zástupci koaličních Pirátů na sociálních sítích.

Do výběrového řízení na nového tajemníka úřadu se přihlásilo čtrnáct uchazečů. Do užšího okruhu kandidátů se před výběrovou komisi, ve které zasedli tajemník Loutocký, primátorka Vaňková, její náměstci Petr Hladík, Tomáš Koláčky a Robert Kerndl, vedoucí personálního odboru a zástupce zaměstnanců magistrátu, dostalo šest zájemců. Komise vybrala do funkce minulý pátek právě Pospíšila.

Nového tajemníka jmenuje primátorka Vaňková. „Podle zákona o obcích je ke jmenování tajemníka úřadu nutný souhlas ředitele krajského úřadu. Čili výběrová komise doporučila primátorce kandidáta na obsazení dané pozice, primátorka požádá o souhlas ředitele krajského úřadu a následně může teprve tajemníka jmenovat," přiblížila Radka Loukotová z tiskového oddělení magistrátu.