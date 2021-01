Představitelé města si od ní slibovali výrazné snížení počtu aut projíždějících přes pěší zónu v centru. Podle místního obyvatele Petra Pelce je jich skutečně méně. „Úbytek jsem zaznamenal. Někdo ho sice spojuje s omezeními kvůli covidu, ale na druhou stranu si teď lidé víc objednávají jídlo a zboží na dovoz,“ sdělil.

Pětadvacet kamer na dvaadvaceti místech, které dohlíží na vjíždějící auta do centra místo strážníků, odhalují běžně zhruba sto přestupků za neoprávněné vjezdy denně. Řidičům však dosud úředníci magistrátního odboru dopravněsprávních činností stále pokuty neposílají. Jako první o tom informoval Český rozhlas. „Kamerový systém funguje a sbírá data. Stále ale řešíme technické problémy, které spočívají v přesném propojení dvou kamerových záznamů. Jedná se o systém, který načítá registrační značku aut, a systém kontrolující okolí, hlavně platné dopravní značení,“ vysvětlila Anna Dudková z tiskového střediska magistrátu.

Doplnila, že nyní není možné přesně říct, kdy technické problémy vyřeší a kontroly spustí. Podle zdroje Deníku Rovnost však mají poslední záležitosti související s úpravou kamer doladit na začátku příštího týdne.

Systém kontrolování vjezdů pomocí kamer měl začít fungovat už dřív než loni v září. Představitelé města ho v původním termínu plánovali spustit už dva roky před tím. Po několikerém odložení byl poslední oficiální termín 1. září 2020, který ale také zůstal nesplněný.

Přestupky prověří zpětně

Dudková ujistila, že pokuty mohou řidičům úředníci poslat i dodatečně. „Všechna data jako fotografie a videa sbíráme a ukládáme. Po odstranění technických problémů můžeme vstupní údaje pro přestupky prověřovat i zpětně," řekla.

Na data z nich stále čekají strážníci. Právě oni mají usnadnit práci magistrátním úředníkům, kteří o přestupku a případném trestu za něj rozhodují. „Naše role spočívá v předběžném vyhodnocení záznamů z kamer. Posoudíme, zda je podezření z přestupku zachycené systémem opodstatněné a obsahuje všechny potřebné náležitosti,“ přiblížila mluvčí městské policie Markéta Skřivánková.

V ulicích centra místo kontrolování vjezdů strážníci dohlíží na dodržování dopravních předpisů. „Od září do konce loňského roku se hlídky zabývaly asi 1500 přestupky. V lokalitě se zaměřují zejména na to, jestli řidiči v pěší zóně odstavují vozy pouze na místech k tomu určených i na dodržování dopravního značení a dalších pravidel,“ nastínila Skřivánková.

Ke snížení počtu aut v pěší zóně mělo posloužit výrazné snížení množství vydaných povolení k vjezdu. Před změnou jich bylo třináct tisíc, zástupci města plánovali nově rozdat okolo sedmi a půl tisíc oprávnění. Tento počet už však překročili. „Doposud jsme vydali téměř deset tisíc povolení k vjezdu do historického centra," upřesnila Dudková.

O polovinu méně zákazníků

Nová regulace vjezdů výrazně dopadla na rozvážkové podniky. Některé evidují pokles zákazníků až o polovinu. Nepomohlo jim přidání dvou podoblastí Zelný trh a Rašínova, kam mohou vjet. Představitelé města je zpřístupnili v reakci na říjnové vládou nařízené uzavření restaurací. „Pořád se nedostaneme okolo náměstí Svobody a do většiny bočních ulic. Místní si radši jdou jídlo koupit nebo si ho už donesou, než aby pro něj chodili na okraj centra,“ řekla za podnik Caruso Pizza Lenka Slováčková.

V běžném režimu mohou rozvážkové firmy po získání povolení vjíždět do podoblastí Jezuitská, Měnínská a Bašty. Bez oprávnění je přístupná pouze podoblasti Veselá, a to i kvůli cestě do podzemních garáží ve Velkém Špalíčku.

Zhruba o polovinu méně zákazníků a tedy i menší tržby z oblasti okolo náměstí Svobody a pěší zóny zaznamenal po změně systému vjezdů také podnik Cartel Pizza. „Lokalitu jsme nechali otevřenou, tamní zákazníci mají stále možnost si u nás objednat. Objíždíme to tam přes Zelný trh a pak docházíme, ale je s tím problém," zmínil za podnik Kryštof Benda.

Naopak stejnou poptávku jako před zavedením změny registrují zástupci brněnské pobočky firmy Dáme jídlo. Zareagovali na ni třeba navýšením počtu kurýrů cyklistů, kteří do centra města vjíždí bez omezení. „Intenzivně je najímáme po celou dobu našeho působení v Brně, čímž zajišťujeme pokrytí našich služeb v centru i za současného omezení," sdělil oblastní manažer firmy Dáme jídlo Petr Polišenský.

Dodal, že pro vjezd do podoblastí historického centra mají momentálně vydaných pětapadesát povolení.

Vjezdy do historického centra Brna

Nová koncepce platí od loňského září.

Jejich kontrola dosud stále nefunguje kvůli technickým problémům, které brání propojení kamerových záznamů.

Řidičům vjíždějícím bez oprávnění dosud úředníci magistrátu neposlali jedinou pokutu.

Kamery sbírají data, která mohou úředníci prověřovat kvůli přestupkům i zpětně.

Běžně denně odhalují zhruba 100 přestupků.