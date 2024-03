„Jen na Vídeňské by zastavovaly nejrychlejší vlaky, které budou spojovat Berlín, Prahu, Brno a Vídeň - takzvané Sprintery. Všechny ostatní vysokorychlostní spoje budou obsluhovat jak Vídeňskou, tak centrum Brna," podotkl Kupka.

Plánují také parkoviště

Podle Kratochvíla nyní začne Správa železnic chystat architektonickou soutěž na terminál Vídeňská. „Naší snahou bude doplnit dopravní skelet. Pro mimobrněnské pak ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic parkoviště typu Park and Ride (zaparkuj a jeď - pozn. red.)," přiblížil Kratochvíl.

Dále nastínil prodloužení stávající tramvajové trati ze smyčky Ústřední hřbitov. To už před časem zmínil v rozhovoru pro Deník také dopravní ředitel brněnského dopravního podniku Jan Seitl.

VIDEO: Otevření třetího vodojemu na Žlutém kopci v Brně. Je betonový a největší

„Navýšili bychom počet spojů stávajících linek 2 a 5. Autobus linky 69 nyní končí na Ukrajinské, tak by se linka prodloužila. Linka E50, co jezdí okolo po Bohunické, by také vedla přes terminál," vyjmenoval Seitl pravděpodobné úpravy.

Kratochvíl chce nechat zpracovat podrobnější technickou studii, která má ukázat, nakolik jsou plány na dopravní dopojení na terminál reálné. Generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda předpokládá, že do roka budou jasné konkrétnější obrysy tohoto terminálu vysokorychlostních tratí.

Expresní vlak Sprinter mezi Berlínem a Vídní i se zastavením na zastávce Brno-Vídeňská může dosáhnout cestovní doby 4 hodiny

Také věří, že celková přestavba brněnského železničního uzlu začne ještě v tomto desetiletí. V minulosti se předpokládané termíny několikrát posouvaly.

Pokračují také přípravy na stavbu nového brněnského hlavního nádraží, které bude v budoucnu v lokalitě nynějšího dolního nádraží. Architektonická studie je v tuto chvíli hotová.

Náměstek generálního ředitele Správy železnic Mojmír Nejezchleb už dříve informoval, že by stavba mohla být hotová v roce 2035. K tomuto termínu se kloní i ministr Kupka.