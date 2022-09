Souprava potom podle Knotkové bude dva dny jezdit do Tišnova i do Židlochovic. „Jedná se o testovací jízdu v plném provozu, nelze proto garantovat, že souprava opravdu ve čtvrtek vyjede a že v provozu vydrží po celý den. V průběhu testování se mohou vyskytnout potřeby vozidlo různě doladit," uvedla Knotková.

V případě, že se vyskytnou problémy s novou soupravou, přepraví cestující náhradní vlaky.

Křest vlaků na nádraží v Brně: podívejte se, čím budete jezdit po jihu Moravy

Jihomoravský koupil od Škody Transportation do svého majetku celkem sedmatřicet nových vlakových jednotek, jednatřicet čtyřvozových a šest dvouvozových. Celkové náklady přesahují 6,6 miliardy korun, většinu pokrývá dotace z Evropské unie. První dvě soupravy představili zástupci Jihomoravského kraje na brněnském nádraží na konci srpna. „Protože je tradicí, že jsou vlaky nějak pojmenovány, rozhodli jsme pro názvy, které k jižní Moravě jednoznačně patří. Jsou to odrůdy vinné révy. Takže už po cestě do práce můžete jet třeba v Müllerce, Chardonnay nebo Merlotu,“ řekl tehdy hejtman Jan Grolich.