Nové úkoly přidávají každý čtvrtek členové spolku Instruktoři Brno na facebookovou stránku Výzvy ze soví klece. V první z nich bylo například úkolem uběhnout, ujít nebo ujet na kole tolik kilometrů, jako je vzdálenost do jiného města za vybraným kamarádem. „Zapojit se může každý, kdo má volný čas a odvahu si vyzkoušet nejrůznější úkoly. V budoucnu se lidé mohou těšit třeba na výzvy zaměřené na zručnost, spojené s vodou nebo hudební,“ nastínila Kristýna Moravcová, která spolu s kamarádkami facebookovou stránku spravuje.

Za úkoly stojí členové spolku Instruktoři Brno, kteří obvykle pořádají zážitkové akce pro dospělé. „Kvůli koronaviru jsme museli všechny akce zrušit, přemýšleli jsme, co dělat místo toho, a tak vznikly Výzvy ze soví klece. Na jaře měly úspěch, proto jsme se na ně rozhodli na podzim v trochu jiném formátu navázat,“ vysvětila Moravcová.

Cílem bylo přinést zajímavé aktivity do doby, kdy je vše zavřené kvůli viru a lidé mnoho možností nemají. „Chtěli nabídnout možnost zkoušet nové věci, překonat se a vytvořit platformu pro online setkávání a získávání společných zážitků. Zároveň jsou všechny činnosti uzpůsobeny tak, aby nebyly rizikové,“ doplnila Moravcová.

Když lidé výzvu splní do určitého času, mohou si profilovkou fotku na facebooku ozdobit sovím rámečkem. „Maskotem Instruktorů, kteří se museli zavřít do své karanténní klece, je sovička. I přes toto omezení jsme chtěli našemu okolí ukázat, že je možné dělat spoustu zajímavých věcí,“ poznamenala Moravcová.

Domácí pokusy a kutilské zlepšováky

Aby lidé jen nečinně nevysedávali doma u různých obrazovek, ale trávili společně čas a tvořili, se snaží zaměstnanci brněnského vědeckého zábavného centra Vida. Na webových stránkách centra lidé najdou řadu video návodů na domácí pokusy nebo kutilské zlepšováky. Centrum navíc na příští víkend připravuje online verzi oblíbeného kutilského festivalu Bastlfest a i v tomto případě se lidé mohou těšit na řadu aktivit, které je doma nenechají jen sedět na židli u počítače. „Kutilství je smysluplně strávený čas, věc, která spojuje rodiny a u které vznikají krásné zážitky," zmínila mluvčí centra Hana Laudátová.

V nabídce jsou pokusy s vodou či kuchyňskou chemii, vědecké vyrábění, experimenty se světlem nebo výroba domácí kosmetiky. „Lidé k uskutečnění většinou potřebují jen to, co mají běžně doma. U pokusu by se neměli zapomenout vyfotit a sdílet fotku na facebooku @vidabrno nebo na Instagramu pod #vidabrno,“ upozornila Daniela Marková z centra, která je autorkou většiny připravených pokusů.

Při programu brněnského Moravského zemského muzea si lidé zase potrápí hlavy při soutěži týkající se kramářských písní.

Aktivní online program či různé internetové výzvy nyní vítá studentka Romana Vávrová. „Když byla všechna místa pro trávení volného času, jako fitnesscentra, divadla či restaurace, zavřená na jaře, tak jsem si vystačila při odpočinku se sledováním seriálů nebo koukání se na online program. Teď už mě ale pouze to nebaví, takže se klidně pustím do jakékoliv online výzvy nebo něčeho, co vyžaduje i moji aktivitu. I když jsou to někdy jen výzvy typu sdílej fotku z dětství a podobně, je to příjemná kratochvíle," ocenila mladá žena.