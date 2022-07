Projekt, který se aktuálně rozjíždí a hotový má být do dvou let, se zamlouvá například Matějovi Vrtalovi. „Myslím, že projekt spalování štěpky je pro město dobrým plánem,“ svěřil se Vrtal, který žije právě v části Brna, kde se má instalovat nový kotel.

Nový cyklopruh v Lidické v Brně: po deseti letech a nesouhlasu policie

Co je štěpka



• Vzniká jako odpad při zpracování dřeva, nebo cíleným drcením dřeva



• Používá se jako palivo v domácnostech, případně ve větších budovách



• Může sloužit i k výrobě kompostu



• Cenově patří mezi nejlevnější způsoby vytápění

Podle primátorky Markéty Vaňkové je modernizace zdroje Brno-sever nejvýznamnější investicí Tepláren Brno. „Kromě přínosu pro životní prostředí jde o důležitý krok pro energetickou bezpečnost a soběstačnost města,“ uvedla Vaňková.

Spuštěním biomasového zdroje v součtu s dříve zavedenými opatřeními má podle generálního ředitele Tepláren Brno Petra Fajmona snížit emise oxidu uhličitého oproti roku 2000 o polovinu. „Spalování štěpky nahradí patnáct procent spotřeby zemního plynu, čímž se sníží závislost na tomto palivu,“ vyjádřil se Fajmon.

Brněnská společnost také znovuobnovila projekt horkovodu z jaderné elektrárny Dukovany do Brna. „Nejde pouze o projekt tepláren, ale také společnosti ČEZ,“ řekl Fajmon k dalšímu ze záměrů, který má začít fungovat do deseti let.

Hlavním důvodem je vidina výrazného snížení závislosti na ruském plynu. „Do Brna by tímto způsobem proudilo více tepla, které nahradí asi padesát procent současné spotřeby plynu v teplárnách,“ zmínila primátorka města.

Kontroly autobusů u Rajhradu: test na alkohol i dodržování přestávek u řidičů

Tým expertů nyní dokončuje podrobnou analýzu proveditelnosti. „Horkovodní potrubí z Dukovan by mělo vyústit v Bosonohách, kde ho napojíme na městskou horkovodní soustavu, která v té době bude již zcela zrekonstruovaná. Propojení dukovanského napáječe je plánováno takzvanou podkovou, což je páteřní trasa vedoucí z Bosonoh na jih k Bohunicím a na sever do Bystrce a dále Králova Pole,“ popsal Fajmon.

Mimo tyto dva projekty se teplárny zaměří rovněž na pokračování budování fotovoltaických elektráren a zřízení sítě dobíjecích stanic pro elektromobily. Plánované investice v součtu přesáhnou dvě a půl miliardy korun, téměř polovinu pokryjí dotace.