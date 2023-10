/VIDEO/ Dopravní podnik města Brna podepsal se společností Škoda Transportation na začátku předloňského roku rámcovou dohodu, která dopravci umožňuje levně nakoupit až čtyřicet šalin. Prvních pět výrobce do Brna za výhodnou cenu už dodal. V uplynulém týdnu ale obě strany podepsaly dodatek ke smlouvě, který cenu za jednu šalinu navyšuje z původních bezmála šedesáti na více než pětasedmdesát milionů korun.

Charitativní jízdu novou obousměrnou šalinou uspořádal koncem minulého roku brněnský dopravní podnik se Škodou Group. | Video: Deník/Michal Hrabal

Brněnský dopravní podnik plánuje v příštích letech od Škody nakoupit minimálně patnáct šalin. Oproti původní ceně za ně zaplatí o téměř čtvrt miliardy více. „Plnění prodávajícího bylo negativně ovlivněno razantním nárůstem výrobních nákladů na trhu kolejových vozidel," odůvodňuje zdražení v dodatku k dohodě Škoda Transportation.

Prvních pět šalin dodala Škoda Transportation na základě rámcové smlouvy letos za 299,6 milionů korun. Dopravní podnik města Brna na ně získal dotace z fondů Evropské unie ve výši dvě stě osm milionů. Zbytek dopravce doplatil ze svého. „Následně byl dohodnut nákup dalších patnácti. Vzhledem k dopadům pandemie covidu, války na Ukrajině a energetické krize dochází ke zdražování materiálů a energií. Navýšení cen jde napříč všemi výrobci a nejedná se o nic neobvyklého," uvedla mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.

V příštím roce dodá Škoda Transportation Brnu dalších pět šalin, tentokrát za 376,6 milionů korun. Na tuto várku je již schválená dotace ve výši 209,7 milionů. „Dopravní podnik města Brna je připraven zbytek doplatit. Dalších deset šalin bude vždy po pěti kusech dodáno v roce 2025. I ty budou částečně hrazeny z dotace," dodala Tomaštíková. Další investice brněnského podniku by podle ní nemělo náhlé navýšení ceny opčních tramvají ovlivnit.

Zdroj: Deník/Michal Hrabal

Obousměrné šaliny vyrobila Škoda Group primárně pro Brno. Měří jednatřicet metrů a jsou široké dva a půl metru. Do plně klimatizovaného vozu se vejde 233 cestujících, z toho čtyřiašedesát sedících. Jeho elektrická výzbroj navíc umožňuje takzvanou rekuperaci, tedy navracení elektřiny při brzdění zpět do sítě, což snižuje celkovou spotřebu vozidla a tím i náklady na provoz. Dodané šaliny v provozu postupně nahradí vozy typu KT8D5, které pocházejí z osmdesátých a devadesátých let minulého století