Lidé z komunity navštěvující saunu založili spolek, jehož jménem by chtěli saunu provozovat. Město před několika měsíci stanovilo podmínky, které by musela komunita splnit. "Domluvili jsme se, že budovu zrekonstruujeme a upravíme tak, aby zapadala do parku Arnoldovy vily,” vysvětlil člen statutárního orgánu spolku Komunitní sauna Drobného Jakub Kriš.

Součástí dohody bylo, že město pronajme spolku budovu na pět let za sto tisíc korun ročně. Peníze, které by komunita investovala do přestavby sauny, by si mohla od nájmu postupně odečítat. “Naše skupina je pestrá, jsou tady stavebníci a další profesionálové, takže jak sauna vznikla před čtyřiceti lety, jako série akcí Z, tak předpokládáme, že by to bylo i teď,” popsal Kriš.

Záchrana nejstarší sauny v Brně z akce Z: musí ladit se zahradou Arnoldovy vily

Komunita pravidelných saunařů čítá okolo 350 lidí. Mezi návštěvníky patří lidé z okolí i brněnské osobnosti z řad kultury nebo akademické sféry. Mnozí z nich do sauny chodí od jejího vzniku v roce 1976.

O její pronájem se ale přihlásil ještě někdo jiný. “Jsme teď znevýhodnění, protože naše nabídka je veřejně známá. Pokud se nyní přihlásil někdo s komerčním záměrem, tak mu nebudeme moci konkurovat,” vyjádřil obavy Kriš.

Další sauna

Vedení města neprozradilo, k čemu bude v nabídkovém řízení přihlížet. “Stále vedeme jednání se zástupci dotčené komunity, aby administrativa trvala co nejkratší dobu a přitom abychom zachovali legální postup při pronájmu městského majetku. Nastavení nabídkového řízení tedy ještě není dokončeno,” vyjádřil se mluvčí magistrátu Brna Filip Poňuchálek.

Správu zahrady Arnoldovy vily má v gesci Muzeum města Brna. Jeho ředitel Zbyněk Šolc je se spolkem v kontaktu, původně se totiž budova sauny měla kvůli plánovaným opravám celého objektu bourat. Po dohodě s komunitou od demolice muzeum ustoupilo.

Šolc přiznal, že je v kontaktu i s novým zájemcem. “Jde o jiné sdružení z okolí objektu. Ptali se na technický stav budovy sauny. Předpokládám, že jejich záměr je stejný, chtějí tam provozovat saunu,” řekl Šolc.

K rozhodnutí by podle jeho slov mělo město dojít do konce listopadu. “Jestli o vítězi rozhodne výše nájmu nebo jiné hodnoty, to je na vedení města. Snažíme se vše udělat tak, aby mohla být sauna v provozu co nejdříve,” dodal Šolc.