To se změní v noci na neděli, kdy musí auta kvůli úplné uzavírce využít oboustrannou objízdnou trasu. Povede z Karlovy do Selské, Dolnopolní a Valchařské, odkud se napojí znovu do Provazníkovy a dál k Husovickému tunelu.

Stavba s výhledem na Brno: podívejte, jak betonují část mostu u Tomkova náměstí

„Krajní levý nosník mostu přes řeku odstraníme, abychom tam mohli vybudovat mostní provizorium. Na něj následně převedeme dopravu," vysvětlila mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.

Bourací práce v současnosti dopravou vytíženého mostu začnou až po vybudování mostního provizoria. „Předpoklad zahájení je začátkem května," upřesnila Trubelíková.