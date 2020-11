Vše potřebné o koronaviru se od lidé dozví telefonicky. Pomůže jim k tomu nové telefonické informační centrum Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně, které funguje od pondělí. "Nutnost zařídit ho vyplynula z mnoha dotazů ohledně testování na nemocnění Covid-19, vyhodnocování vzorků a zasílání výsledků," poznamenala mluvčí nemocnice Dana Lipovská.

Otázky ohledně koronaviru lidem odpoví tři zaměstnanci na čísle 543 185 555. Ve všední dny budou dostupní od sedmi hodin ráno do sedmi hodin večer, o víkendu pak od půl desáté dopoledne do šesti hodin večer. „Mnozí lidé si pro informace volali přímo do laboratoří nebo na kliniky a zdravotníky často telefonáty zdržovaly od jejich náročné práce. Tomu jsme chtěli zamezit, proto vzniklo informační centrum,“ popsala náměstkyně pro ošetřovatelskou péči svatoanenské nemocnice Jana Zvěřinová.