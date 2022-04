Vyučování se koná nejen v Brně, ale i po celém Jihomoravském kraji. „V reakci na poptávku po lekcích češtiny jsme otevřeli kurzy také v Blansku, Černé hoře, Rosicích a v Boskovicích. Několik kurzů lektoři vyučují také online,“ dodala koordinátorka.

Velký zájem je i o dětské kurzy. „Děti baví hlavně básničky doprovázené pohybovou aktivitou. Zkoušíme pomalu i čtení a psaní. Výuka dětí zasažených válkou má svá nelehká specifika. Do kurzu jsme museli jedné holčičce zajistit asistentku, protože má úzkostné depresivní stavy,“ poznamenala lektorka Iva Gajdošíková Orsillo, která vyučuje děti ve věku od šesti do deseti let.