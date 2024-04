Jednou z obyvatelek byla třeba Irena Mitošinková, která se do Nové Vsi před lety přestěhovala z Prahy, protože chtěla bydlet v klidném prostředí. „Proč? Co jsme komu udělali? Když spím u dcery v Praze, je tam větší klid, než v Nové Vsi. Jak to bude vypadat za třicet let? Jaký provoz tam bude? ptala se žena na veřejném projednání s obavami vyššího provozu.

Podle pohořelického starosty Miroslava Nováka jsou pochybnosti z toho, že se uvažuje o zavedení doprovodné silnice do Nové Vsi. „Pro nás je to problém. Vytvoří se velká dopravní zátěž. Bude to mít negativní vliv na hluk, prašnost. Pětadvacet let se o D52 jedná, ale stále je tu stejná varianta dálnice. Naší podmínkou je obchvat Nové Vsi," řekl Novák.

Předseda Osadního výboru Nová Ves Karel Bořecký zmínil, že už nyní existují příklady smrtelných nehod v křižovatce přezdívané Proklatá, kde končí D52 nyní.