Vyřešit nepříznivou situaci má zhruba čtyři a půl kilometru dlouhý obchvat obce, na jeho stavbu však místní čekají marně. Zatím na ni chybí peníze. „Náklady jsou odhadované na osm set milionů korun. Z vlastních zdrojů kraje je to nereálné, nevypadá to ani na evropské dotace. Ale nyní jednáme o možnosti, že by se obchvat stal součástí dostavby jaderné elektrárny Dukovany,“ nastínil krajský radní pro dopravu Jiří Crha.