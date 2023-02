Ulehčit řidičům a obyvatelům má do budoucna dlouho plánovaný obchvat. Ve středu dostala stavba zelenou, když se záměrem souhlasili radní Jihomoravského kraje. Předpokládané náklady jsou včetně přípravy a stavby tři sta milionů korun. Celý projekt bude mít na starosti krajská správa a údržba silnic. „Přes křižovatku Matlachovy, Krejčího a Šlapanické ulice a samotnou Krejčího ulicí každý den projedou desítky tisíc aut. Podle údajů z roku 2020 průměrně patnáct tisíc. Silný dopravní provoz má negativní dopady na život obyvatel Slatiny i na průjezdnost silnic," sdělil krajský radní pro dopravu Jiří Crha.

Obchvaty brněnských částí: posun u Slatiny, Maloměřice a Obřany nejsou v plánu

O stavbu obchvatu Jihomoravský kraj usiluje už více než deset let. Původní záměr přimknutého obchvatu zastavila problematika nákladného a technicky složitého řešení odvodnění silnice. I proto kraj plán změnil. „Našim záměrem je přeložit průtah Slatiny silnicí III/15283 do nového obchvatu mezi Hviezdoslavovu, Šlapanickou a Evropskou ulici,“ zmínil radní Crha. Obchvat bude dlouhý necelé tři kilometry.

STAROSTA: TRASOVÁNÍ KONEČNĚ DÁVÁ SMYSL

Starosta Ides přiznal, že na něj ve Slatině čekají roky. Nynější posun uvítal. „Ač jsem si vědomý, že je ještě několik let před námi, než se stavba uskuteční, je to perfektní posun dopředu. Konečně nám dává smysl i trasování obchvatu. Původní varianta byla jen ramenem, které obteklo křižovatku, nyní obtéká dálnici a následně se doprava kompletně vyhýbá Slatině. Je to pro nás ideální řešení," řekl Deníku.

Plánovaná trasa obchvatu brněnské městské části Slatina. Pro zvětšení rozkliněte.Zdroj: Deník/Markéta EvjákováV původní přimknuté trase obchvatu se jednalo o propojení Hviezdoslavovy Šlapanické ulice. „V nové trase vede obchvat podél dálnice a propojuje navíc i Evropskou ulici, čímž jednak nabídne autům od Šlapanic kratší připojení na dálnici a více odlehčí současnému průtahu Slatiny," přiblížila mluvčí kraje Alena Knotková.

Hustého provozu v křižovatce Tuřanky a Řípské ulice jsou si obyvatelé Slatiny dobře vědomí. „Znám dost lidí, kteří raději jezdí hromadnou dopravou, než aby tudy projížděli autem,“ zmínila už dříve například Zuzana Tichá.

Se zdržením se však každý den potýkají ve Slatině také řidiči trolejbusů a autobusů brněnského dopravního podniku. „Především v ranní špičce. Vozy zde nabírají zpoždění průměrně deset minut. Nejčastěji jde o lokality v okolí Řípské ulice, Tuřanky, Šlapanické či Krejčího," vyjmenovala mluvčí dopravce Barbora Doležalová.

SVĚTLO NA KONCI TUNELU

Situaci ohledně obsluhy tamní průmyslové zóny má zlepšit její přímé napojení na dálnici D1, které podle starosty Idese vyhlížejí už dlouhé roky. „Je to stavba Ředitelství silnic a dálnic. Podle posledního jednání, které jsem absolvoval, by stavbaři měli začít s pracemi v roce 2024 nebo 2025. Po dvaceti letech je konečně světlo na konci tunelu. Stavba nám zásadním způsobem odlehčí od nákladní dopravy v celé městské části," má jasno Ides.

Obchvat Slatiny má zelenou. Od ekologů

Stavbu obchvatu silničáři zřejmě rozdělí až na tři postupné etapy. „Zejména z ekonomických důvodů,“ vysvětlil radní Crha. Příprava by mohla být podle představitelů kraje hotová do roku 2028, stavba má začít v roce 2029. Obchvat Slatiny by mohl začít sloužit o rok později.