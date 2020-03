Vždy první středu v měsíci mohou výsledek třídění, tedy nechtěné svršky, odevzdat v sociálním šatníku brněnského magistrátu, odkud poputují přímo k potřebným. Podobná služba zřízená městem je u nás ojedinělá. „Oblečení, boty i bytový textil oddělení v Křenové ulici přijímá celoročně vždy první středu v měsíci od čtyř odpoledne do osmi hodin večer,“ informovala Radka Loukotová z magistrátu.

K třídění zaměstnanci šatníku nabádají zejména pány. V chladnějších měsících chybí potřebným především boty, kalhoty a bundy. „Mužského oblečení je vždycky nedostatek. Ženy třídí svůj šatník častěji a po dětech zůstává oblečení, které už je jim malé. Ale muži si oblečení nehodící se do práce nechají aspoň na chalupu a nosí to až do roztrhání,“ popisuje vedoucí referátu sociálních kurátorů Ondřej Baláš.

Pytle s oblečením v pobočce v Křenové ulici nejdříve roztřídí, kvůli parazitům prosvítí speciální lampou a seskupí do balíčků. „Co naši klienti nevyužijí, putuje rovnou dál. Dlouhodobě spolupracujeme například s charitním bazarem Baltazar Diecézní charity Brno,“ podotkla Jana Balážová, která v sociálním šatníku pracuje.

Sběr oblečení mají v jiných částech České republiky obvykle na starosti neziskové organizace. Zmíněný bazar Baltazar organizuje Diecézní charita Brno.

Kam nosit nepotřebné oblečení

Brno: sociální šatník brněnského magistrátu pro potřebné v Křenové ulici, dary vybírají vždy první středu v měsíci od 16.00 do 20.00, přijímají oblečení i obuv

Blansko: veřejná sbírka oblečení, první březnová středa (4.3.), Jasanová ulice vedle nábytku Nejči, Stará Fabrika, místní fara

Boskovice: veřejná sbírka oblečení ve stacionáři Betany (konkrétní časy sběru jsou vždy v předstihu uvedené na internetu)

Lipovec: sbírka oblečení na faře

„Dárci mohou nosit věci do bazaru v Rosické ulici každý pracovní den. Kromě oblečení uvítáme také polštáře a deky, batohy, čistící prostředky nebo funkční nářadí,“ vyjmenoval ředitel brněnské charity Oldřich Haičman.

První březnovou středu vyřazeným oblečením pomohou i lidé v Boskovicích a v Blansku. Oblastní charita tam pořádá veřejnou sbírku oblečení a také potřeb pro domácnost. „Sbíráme všechno použitelné oblečení pro muže, ženy i děti, věci do domácnosti, drobnou elektroniku, potřeby pro děti,“ informoval o veřejné sbírce vedoucí charitního šatníku František Jahoda.

Věci mohou lidé nosit v Blansku do budovy v Jasanové ulice vedle nábytku Nejči, na Starou Fabriku a na faru. V Boskovicích do stacionáře Betany, v Doubravici nad Svitavou do Pěkné modré a v Lipovci na faru. Konkrétní časy sběru jsou uvedeny na internetových a facebookových stránkách charity.