Tramvaje K2

Obměna vozového parku se dotkne také tramvají. Pouze historií se už brzy stanou vozy K2. „Aktuálně vypravujeme už pouze dvě vozidla s evidenčním číslem 1049 a 1080," vyčíslila Tomaštíková.

První tramvaj K2 doputovala do Brna začátkem roku 1967. „Předpoklad ukončení provozu vozů K2 je v průběhu letošního roku," doplnila mluvčí. Vyřazené tramvaje čeká sešrotování.

Pracovníci ústředních dílen v Medlánkách postupně montují nové tramvaje Drak. Do konce loňského roku jich vzniklo pětadvacet. Další mají za úkol zaměstnanci zkompletovat Letos. Náklady na sestavení dalších čtyř Draků jsou 126 milionů korun.

Podle smlouvy může dopravní podnik do roku 2024 pořídit komponenty pro sestavení až jednačtyřiceti takových tramvají. „Chtěl bych, abychom smlouvu do konce roku 2024 dodrželi. Dvanáct vozů se dá za rok poskládat. Je to pouze otázka peněz," řekl nedávno generální ředitel dopravního podniku Miloš Havránek.

Jednačtyřicet tramvají typu K2 v budoucnu nahradí nový typ, takzvaná Tramvaj pro Brno.Zdroj: Se souhlasem DPMB