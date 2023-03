Úhyn selátek v brněnské oboře Holedná: děti do nich štouchaly klacky

Pohled na roztomilá selátka v brněnské oboře Holedná kazí smutná událost, která se stala minulý týden, informovala o ni ČTK. V oboře platí celoročně zákaz krmení divočáků, a to jak dospělých, tak selátek. V době, kdy jsou mláďata malá, je potřeba dopřát jim klid a chovat se tiše. Někteří návštěvníci to ale nedodržují. A to se malým selátkům stalo osudným. Bachyně vrhla mláďata blízko plotu a děti do ležících zvířat šťouchaly klackem. Selátka tak kruté zacházení nepřežila.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

V oboře Holedná se narodila asi dvacítka selátek. | Foto: Lesy města Brna