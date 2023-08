Obnovu jezírek ocenila Brňanka Adéla Buchtová. „Přijde mi to super. Věřím, že díky tomu tam bude zvířatům lépe. Za zvířaty tam chodí hodně děti, tak je dobré prostředí stále udržovat a zlepšovat,“ řekla žena, která už oboru navštívila.

V oboře se nachází celkem pět jezírek, z toho tři patří soukromým majitelům. „Rozhodla jsem se zachránit alespoň nějaké. Jezírka jsou natolik zašpiněná, že ani lidé, ani zvířata k hrozně zapáchající vodě už nechodí blízko a ryby tam neplavou. Potůček o délce asi šest set metrů, vytékající z největšího jezírka v oboře, je zanesený listím a větvemi. Má hodně zátarasů, které jsou z padlých stromů,“ uvedla navrhovatelka projektu Svitlana Polak.

Obnovu jezírek podporuje i Vilém Jurek, který pro projekt zpracoval biologický průzkum. „Pokud by k obnově nedošlo, hrozilo by, že zaniknou úplně. Pramen, který tam byl, nebyl dostatečně vydatný. Jezírka jsou současně i nebeská. To znamená, že je důležité, co do nich naprší. Teď jsou docela zastíněná a kapky se drží v korunách stromů. Vliv na vypařování mají i velká horka,“ přiblížil.

Obora Holedná v Brně.Zdroj: Dáme na vásCílem průzkumu bylo zmapovat druhy chráněné zákonem, které se kolem jezírek vyskytují. „Následně jsme vydali doporučená opatření, jak při obnově postupovat, aby vše bylo v souladu s ochranou přírody. Důležitý je například sklon břehů, aby se do jezírek měli obojživelníci jak dostávat,“ vysvětlil Jurek. Kromě biologického průzkumu udělali odborníci i průzkum hydrogeologický. Jejich výsledky se bude zhotovitel řídit.

Firmu pro projekt SOS pro jezírka obory Holedné představitelé města zatím nevybrali. Zájemci mohli posílat nabídky do pondělí. V plánu je projekt dokončit do konce roku. „Jsem trochu zklamaná. K obnově jezírek nedošlo tak rychle, jak jsem si myslela,“ zmínila Polak.

